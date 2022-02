Simona Halep a coborât 4 locuri în Top WTA

Simona Halep mai înregistrează o coborâre în clasamentul mondial al tenisului feminin. Ea se află acum mai aproape de Sorana Cîrstea.

Românce în Top 200 WTA

27 Simona Halep 1832 puncte (-4 locuri)

31 Sorana Cîrstea 1607 (-1)

55 Irina Begu 1059 (-1)

56 Gabriela Ruse 1056 (+3) / NCH – cel mai bun loc din carieră

71 Jaqueline Cristian 911 (-4)

99 Ana Bogdan 710 (+2)

117 Irina Bara 585 (+1)

119 Mihaela Buzărnescu 581 (+1)

167 Alexandra Cadanţu-Ignatik 404 (+16)

Dublu

36 Raluca Olaru 1970 puncte (-3)

40 Monica Niculescu 1873 (-3)

52 Irina Begu 1513 (+2)

70 Irina Bara 1166 (+5)

97 Gabriela Ruse 956 (+3) etc.

Top 10 WTA

1 Ashleigh Barty 8330 puncte

2 Aryna Sabalenka 5563

3 Barbora Krejcikova 5003

4 Paula Badosa 4429 (+1)

5 Karolina Pliskova 4347 (-1)

6 Maria Sakkari 4191 (+2)

7 Anett Kontaveit 4137 (-1)

8 Iga Swiatek 3936 (+1)

9 Garbine Muguruza 3350 (-2)

10 Ons Jabeur 3065

Race to the WTA Finals (Turneul Campioanelor)

1 Ashleigh Barty 2470 puncte

2 Danielle Collins 1301

3 Madison Keys 1090

4 Iga Swiatek 1020

5 Barbora Krejcikova 790

6 Jelena Ostapenko 786 (+13)

7 Anett Kontaveit 725 (-1)

8 Paula Badosa 712 (-1)

9 Simona Halep 705

10 Veronika Kudermetova 616 (+11)

……..

21 Sorana Cîrstea 326 (-3)

22 Irina Begu 316 (-2)

26 Gabriela Ruse 260 (+11)

44 Jaqueline Cristian 182 (-8) etc. clasamentul mondial