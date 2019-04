Simeone, cel mai bine plătit antrenor

Dacă la jucători Lionel Messi domină topul jucătorilor din punctul de vedere al câştigurilor în bani, la antrenori în fruntea clasamentului este tot un argentinian: Diego Simeone.

Tehnicianul lui Atletico Madrid este cel mai bine plătit antrenor din Europa, cu 41 milioane de euro, din care 23 milioane de euro reprezintă contractul restul fiind bonusuri. Pe doi se află Jose Mourinho, cu 31 milioane de euro (ex Man. United), pe 3 Thierry Henry (ex AS Monaco), pe 4 tehnicianul de la Manchester City, Pep Guardiola cu 24 de milioane de euro, iar pe 5 Ernesto Valverde, de la FC Barcelona, cu 23 de milioane de euro.