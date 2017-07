Shania Twain va juca într-un film alături de John Travolta

Cântăreaţa canadiană Shania Twain, în vârstă de 51 de ani, va juca alături de actorul american John Travolta în filmul de acţiune ‘Trading Paint’.

Un apropiat al cântăreţei a declarat pentru The Sun că: ”Shania este una dintre cele mai mari compozitoare din lume şi nu se teme să simtă şi să îşi arate emoţiile. Până acum s-a exprimat prin cântecele sale, dar este gata pentru o nouă provocare şi îşi va încerca norocul în actorie. Ultimii 10 ani au fost dificili pentru Shania. După momentul dificil din căsnicia sa în 2008, ea s-a temut că nu va mai cânta vreodată, dar şi-a revenit şi este mai puternică ca niciodată. Noul său album demonstrază asta, şi la fel o va face talentul său de a juca.”

Shania, care are un fiu de 15 ani cu fostul său soţ Mutt Lange, a recunoscut că s-a temut că nu va mai cânta după ce a fost diagnosticată cu boala Lyme.

Cântăreaţa a declarat: ”Este o boală care te slăbeşte mult, foarte degenerativă. Am avut noroc că nu mi-a afectat corzile vocale. Mi-am pierdut vocea timp de mai mulţi ani, aşa că nu am putut vorbi şi nu am putut ţipa. Nu putea ţipa la căţelul meu sau la fiul meu. Simţeam că nu voi mai face vreun alt album. A fost devastator. Am suferit mult. M-a pus la pământ şi a trebuit să mă lupt cu asta în fiecare zi.”

Cântăreaţa canadiană a devenit extrem de cunoscută pe plan internaţional la mijlocul anilor 1990, prin intermediul unor cântece cu mare priză la public, precum „You’re Still the One”, „Man! I Feel Like a Woman!”, „Don’t Be Stupid (You Know I Love You)” şi „That Don’t Impress Me Much”.

Shania Twain a vândut peste 75 de milioane de albume pe plan mondial şi a devenit cântăreaţa cu cele mai multe discuri vândute din istoria muzicii country, dar a dispărut de pe scena muzicală din 2004 până în 2009 din cauza unor probleme din viaţa personală şi a unei „inerţii creative”.