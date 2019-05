Sezon încheiat pentru Unirea Tăşnad. Înfrângere la Râşnov, scor 2-5 (0-3)

Sezonul 2018-2019 din Liga a 3-a s-a încheiat sâmbătă pentru Unirea Tăşnad. Echipa sătmăreană a fost învinsă în deplasare de echipa Cetate Râşnov, scor 2-5 (0-3), într-un meci care a primit fluierul de start la ora 11:00.



Într-un meci fără miză şi în care gazdele nu mai puteau pierde locul 4 indiferent de rezultat, iar Unirea era deja retrogradată, s-a jucat deschis. Dovadă că s-au marcat şapte goluri.

Cetate Râşnov a modificat tabela după doar două minute de joc, prin Poverlovici. Avantajul avea să fie dublat de Strătilă în minutul 20, iar la pauză scorul era 3-0 după reuşita lui Vîrlan (min. 38). Imediat după pauză, acelaşi Poverlovici face 4-0 (min. 52), iar Staicu a înscris şi el aproape de final (min. 80). Unirea Tăşnad a marcat şi ea pe final. Ambele goluri au fost semnate de tânărul Angelo Cocian (min. 77, 90). Cetate Râşnov – Unirea Tăşnad s-a încheiat 5-2 (3-0). Mai trebuie menţionat că echipa sătmăreană s-a deplasat doar cu 12 jucători la Râşnov.

Unirea Tăşnad: Anişoreac (Kerezsi, min. 70) – Palinceac, Varga, Bălău, Puşcaşu, C. Pop, Suciu, Parnău, Szekely, Cocian, Talpoş.

”Cu toate problemele pe care le-am întâmpinat, am dus sezonul la capăt cu capul sus. Am murit frumos şi corect. Probabil majoritatea jucătorilor vor pleca de la Unirea Tăşnad. Orice s-ar întâmpla, pentru mine fenomenul fotbal în judeţul Satu Mare s-a încheiat. Nu credeam că vom retrograda, dar asta e. Au fost multe”, ne-a declarat Daniel Paşca, directorul sportiv al clubului tăşnădean. De la el am mai aflat că salariile sunt la zi pe anul 2019. Unii jucători mai au restanţe pe lunile octombrie şi noiembrie 2018.

Altfel, după experienţa anilor trecuţi, Unirea Tăşnad ar putea fi invitată de FRF să rămână în Liga a 3-a. Dar prima dată trebuie să se facă o analiză la club. Să se vadă dacă echipa îşi permite un nou sezon în eşalonul al treilea, să nu facă doar act de prezenţă. În caz contrar, ar fi indicat să revină în fotbalul judeţean.

Rezultatele etapei a 30-a:

• Cetate Râşnov – Unirea Tăşnad 5-2

• Minaur Baia Mare – Odorheiu Secuiesc 2-1

• MSE Târgu Mureş – Odorheiu Secuiesc 2-1

• Gloria Bistriţa – CS Iernut 5-3

• Arieşul Turda – Comuna Recea 1-1

• Sănătatea Cluj – Gaz Metan II 4-1

• Miercurea Ciuc – Unirea Dej (sâmbătă, ora 18.00)

• Avântul Reghin – AFC Hărman (sâmbătă, ora 18.00)

CLASAMENT

1.Miercurea Ciuc 29 22 4 3 79-17 70

2.Comuna Recea 30 20 3 7 85-34 63

3.Minaur Baia Mare 30 16 9 5 46-22 57

4.Cetate Râşnov 30 17 4 9 39-30 55

5.Sănătatea Cluj 30 16 5 9 52-32 53

6.Sticla Arieşul Turda 30 14 8 8 50-35 50

7.Avântul Reghin 29 14 7 8 44-30 49

8.CFR Cluj II 30 13 7 10 62-46 46

9.Gloria Bistriţa 30 12 7 11 46-44 43

10.Odorheiu Secuiesc 30 11 5 14 41-40 38

11.Unirea Dej 29 9 8 12 41-40 35

12.AFC Hărman 29 9 8 12 41-41 35

13.Unirea Tăşnad 30 8 6 16 47-67 30

14.MSE Târgu Mureş 30 6 4 20 26-86 22

15.Gaz Metan II 30 3 3 24 26-81 12

16 CS Iernut 30 3 2 25 34-114 11