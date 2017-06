Șerban Valeca nu va mai face parte din viitorul guvern

Ministrul Șerban Valeca a anunțat că nu va reveni asupra demisiei pe care și-a înaintat-o, motivând că „perioada mea ca ministru al Cercetării și Inovării s-a încheiat”.

„Eu, prin prisma domeniului în care am lucrat – mă refer la domeniu nuclear – nu sunt obișnuit să revin asupra deciziilor pe care le iau. Atunci când iau o decizie, mi-o asum și merg mai departe.”, a declarat Șerban Valeca, pentru Argeș-știri.

Chestionat dacă va reveni pe funcția de ministru al Cercetării și Inovării, Șerban Valeca a declarat: „Categoric nu. Eu sunt obișnuit să urmez și să respect niște proceduri. La fel ca la instalare când am avut avizul CEX Central și acum aceste proceduri au fost îndeplinite : în urma discuțiilor din CEX am demisionat după care am semnat și am votat moțiunea de cenzură. De aceea, pentru mine lucrurile sunt clare – perioada mea ca ministru al Cercetării și Inovării s-a încheiat.”.

Întrebat dacă va refuza o posibilă propunere din partea lui Liviu Dragnea de a face parte din viitorul Guvern, Șerban Valeca a afirmat: „Aici nu este vorba de un refuz. Pentru mine a fost o onoare sa fiu desemnat în funcția de ministru al Cercetării și Inovării și pentru acest lucru le mulțumesc atât președintelui Liviu Dragnea cât și colegilor mei din conducerea PSD și din Argeș. Însă, așa cum vă spuneam, eu consider că perioada mea ca ministru al Cercetării și Inovării s-a încheiat. De altfel, am și avut o discuție cu domnul președinte Liviu Dragnea pe aceasta temă și domnia sa a înțeles poziția mea. Eu rămân în continuare același om de echipa pe care PSD se poate baza și voi sprijini cu toată puterea și priceperea mea viitorul Guvern pentru a reuși să pună în operare programul de guvernare, program cu care am câștigat alegerile și pe care avem datoria să îl implementăm.

Pentru oamenii din aceasta țară este mai puțin important cine este ministru într-un minister sau altul. Pentru ei și de fapt pentru noi toți este foarte important ca acest program de guvernare să fie realizat în totalitate astfel încat să aducă bunastare și liniște românilor.”.