Şerban Nicolae comentează atacurile lui Ponta

Senatorul PSD Şerban Nicolae a declarat miercuri că stabilitatea şi credibilitatea partidului ar putea avea de suferit în urma unor declaraţii lansate în spaţiul public de ”lideri importanţi, cu oarecare vizibilitate”. Atacurile lui Ponta ar putea fi subiectul unor discuţii în Comitetul Executiv.

”Nu face parte dintre punctele de pe ordinea de zi a şedinţei Comitetului Executiv, dar asta nu înseamnă că nu pot apărea discuţii, că nu se va găsi vreun coleg care să ridice problema. Din punctul meu de vedere, nu găsesc nicio utilitate în ceea ce declară Victor Ponta. El a spus că replică la nişte atacuri. Nu mi-a făcut impresia asta. Mă rog, e greu de spus cine a dat primul. Că dacă tot stăm să urmărim aşa să vedem cine a spus primul nu ştiu ce, pare neserios. Din punctul meu de vedere sigur nu fac bine aceste dialoguri purtate prin intermediul declaraţiilor de presă sau prin mediul on-line, PSD are cu totul altă răspundere mai ales în acestă perioadă, fiind partid de guvernământ. N-ai cum să discuţi în acelaşi timp şi de salarii, şi de pensii, şi de legea salarizării unitare şi să bagi şi nişte paraziţi legaţi de relaţiile personale, de nu ştiu ce partide de pescuit, sticle de vin şi alte asemenea”, a declarat senatorul PSD Şerban Nicolae, citat de Mediafax.

Senatorul PSD este de părere că este nevoie de o analiză ”de ansamblu” la nivelul partidului.

”E greu să fac eu o analiză acum pe loc. Nu am făcut o asemenea analiză. Nu e o preocupare a mea, dar la un moment dat va trebui să facem o analiză de ansamblu la nivelul PSD, pentru că atunci când lideri importanţi, cu oarecare vizibilitate lansează nişte mesaje care nu au legătură cu activitatea partidului, chiar dacă încearcă să o explice, chiar dacă încearcă să o nuanţeze, e posibil ca la un momet dat, credibilitatea partidului, stabilitatea să aibă de suferit. Lucrurile astea le vom discuta, deschis, colegial. E într-un fel anormal să repetăm apeluri la maturitate pentru fiecare dintre liderii politici, sau mă rog, dintre cei cei care au o anumită vizibilitate în spaţiul public din partea PSD”, a mai spus Nicolae.

Şerban Nicolae (PSD): Aşteptarea privind schimbarea lui Kovesi şi Lazăr a creat-o ministrul Toader

Preşedintele comisiei juridice din Senat Şerban Nicolae a declarat miercuri că ”aşteptarea privind schimbarea Laurei Codruţa Kovesi şi a lui Augustin Lazăr” a fost creată de ministrul Justiţiei şi că PSD nu şi-ar permite să facă o astfel de propunere.

”Aşteptarea privind schimbarea Laurei Codruţa Kovesi şi a lui Augustin Lazăr din funcţii în urma raportului de evaluare a creat-o chiar domnul ministru Toader. Nu i-a fost cerută de PSD, nici de lideri, nici de grupurile parlamentare, nici de persoane individuale, pentru că nu şi-ar permite nimeni să facă o asemnea propunere. Nici nu ar putea ministrul Justiţiei să dea curs unei asemenea solicitări. Domnia sa a fost cel care a creat o asemnea aşteptare din perspectiva unei evaluări care a fost judicios întocmită şi cu o concluzie pe măsură. Dar eu am şi spus nu în aceste condiţii şi nu pe decizia CCR s-ar impune revocarea din funcţie a unui şef de parchet sau unei persoane cu funcţie de conducere în ministerul Public. Lucrurile s-au amestecat. Aţi văzut se vobeşte când de câmpul tactic în care se amestecă judecătorii şi procurorii, ceea ce nu mai trebuie în niciun caz acceptat. Am auzit o discuţie legată şi de DIICOT. DIICOT, cel puţin în ultima perioadă sub mandatul procurorului şef Horodniceanu nu a fost implicat în niciun fel de scandal, de dezbatere publică ca o preocupare a siocietăţii, ba din contră, există suficiente temeiuri pentru a crede că lucruirile încep să se schimbe în bine acolo”, a declarat senatorul PSD Şerban Nicolae.

Senatorul a spus că ”se îndoieşte” că PSD ar putea retrage sprijinul politic lui Tudorel Toader, însă este de părere că evaluările ar trebui făcute ”mai temeinic” şi ”pe criterii foarte clare”.

”Ministrul Justiţiei ar avea între obligaţiile sale prioritare şi aceasta de evaluare mult mai temeinică pe nişte criterii foarte clare. Să vedem ce se întâmplă cu dosarele aflate pe rol în ceea ce priveşte vechimea. Dacă există disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte prioritizarea şi ordionea cronologică în care sunt luate dosarele, (…) de ce se produc nişte schimbări, nişte permutări. Câţi procurori se alocă pentru că un dosar pentru că totdeauna, DNA-ul cel puţin se plânge de insuficienţa procurorilor”, a mai spus senatorul PSD.