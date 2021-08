Septembrie, cea mai fierbinte lună politică

Indiferent de evenimentele politice în derulare, intrând efectiv în campanie electorală internă, devine clar că Ludovic Orban şi Dacian Cioloş vor fi principalii vectori de imagine ai celor două formaţiuni ce se pregătesc de alegerea liderului.

Ei pornesc la drum având a doua şansă. Au o notorietate mai mare decât candidaţii cu prima şansă, respectiv Florin Cîţu şi Dan Barna. Florin Cîţu are prima şansă pentru că este prim ministru în funcţie.

Dan Barna are prima şansă pentru că USR este mai mare decât PLUS şi va avea mai mulţi delegaţi la congres.

Pe de altă parte, Orban şi Cioloş sunt avantajaţi de faptul că, nefăcând parte din guvern pot critica, pot analiza la rece prestaţia guvernului.

Guvernul este implicat în toate evenimentele care au avut loc, sau vor avea loc. Guvernul este în tot şi în toate. De aceea tot ce declară contracandidaţii premierului şi a vicepremierului, toate criticile opoziţiei, ale presei, ale societăţii civile, ale sindicatelor, ale pensionarilor, toate se sparg în capul guvernului.

Prin urmare, luna septembrie promite să fie mai fierbinte decât au fost toridele luni de vară. În luna septembrie începe şcoala. În luna septembrie PSD pregăteşte moţiunea de cenzură.

În septembrie se aşteaptă un răspuns de la Comisia Europeană privind aprobarea PNRR. În sfârşit, în septembrie se va şti dacă valul 4 al pandemiei va fi mai periculos ca valurile peste care s-a trecut.

Adevăratul examen al guvernului va avea loc în septembrie. În primul rând contează modul în care guvernul va lua măsurile de ordin sanitar în faţa noului val de pandemie. În al doilea rând, se va urmări modul în care este susţinută economia în noile condiţii. În al treilea rând este important modul în care PSD şi AUR pregătesc moţiunea de cenzură.

Contează data supunerii moţiunii de cenzură la vot? Desigur. Speculaţiile se fac în jurul grupării Orban. Actualul preşedinte al PNL lasă impresia că este sigur de victorie. În realitate, toţi cei care îl susţin sunt conştienţi că şansele lui sunt minime.

Dacă moţiunea este votată înainte de congresul PNL şi dacă o parte din parlamentarii PNL votează pentru căderea guvernului Cîţu, cel ce va fi acuzat de căderea guvernului va fi Orban.

Întrebarea este dacă guvernul cade îi scad şansele lui Florin Cîţu de a câştiga preşedinţia PNL?

Întrebări simple, răspunsuri grele.

Rareori au fost comprimate într-o perioadă atât de scurtă atâtea probleme. Rezolvarea unei probleme atrage după sine apariţia a zeci de probleme. Dacă se rezolvă problema pensiilor mici, nu rămân bani pentru investiţii, guvernul trebuie să se împrumute, stabilitatea macroeconomică este în pericol.

Dacă nu se majorează pensiile, în condiţiile în care toate preţurile cresc, mai ales la energie, valul 4 de pandemie va fi dublat de un val de nemulţumiri generale, care vor aduce după ele un val de proteste sociale.

Nu este o guvernare uşoară. Nu ar fi uşoară nici dacă nu ar exista nicio disensiune între partidele coaliţiei. Nu i-ar fi uşor PNL-ului să guverneze nici dacă Ludovic Orban şi Florin Cîţu s-ar înţelege de minune şi ar trage în aceeaşi direcţie.

Dacian Cioloş a atras atenţia că guvernul este în întârziere cu toate reformele. Şi are dreptate. Acelaşi Dacian Cioloş avertizează premierul şi PNL că participarea USR PLUS la guvernare depinde de desfiinţarea SIIJ şi de depolitizarea administraţiei publice. Sunt acestea simple enunţuri politice sau sunt chestiuni extrem de serioase pe care USR PLUS le ia în considerare?