Senatul continuă luni dezbaterile pe legea izolării şi carantinei

Legea carantinei şi a izolării mai are de aşteptat până să ajungă la votul final. Senatorii au decis să amâne până luni lucrările comisiei. Liberalii cereau ca votul final să fie dat chiar sâmbătă, însă s-au lovit de refuzul social-democraţilor. Proiectul de lege a fost adoptat cu amendamente de Camera Deputaţilor.

Preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat, duminică, că actul normativ va fi votat când va corespunde „nevoii românilor”, după dezbateri cu toţi cei implicaţi în aplicarea lui, potrivit Agerpres.

Cazanciuc: Proiectul Guvernului este un dezastru

„Proiectul de lege elaborat de Guvern este un dezastru, o sumă de încălcări repetate ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, care dacă s-ar adopta aşa cum a fost trimis am avea o lege în contradicţie nu numai cu legea fundamentală – Constituţia, dar şi cu practica CEDO şi a altor instanţe europene. Legat de procesul adoptării acestei legi, premierul se plângea sâmbătă că este la capătul răbdării că am amânat votul în Parlament până luni. Vă reamintesc că Parlamentul a lucrat vineri până la 23.00, Comisia juridică a lucrat până la 4.00 dimineaţa, sâmbătă, am lucrat din nou, programul Parlamentului este în fiecare zi în sesiune extraordinară până pe 15 iulie şi dacă va fi nevoie o să prelungim. Am avut o săptămână în care preşedintele Iohannis a ales să iasă la televizor şi să certe pe toată lumea, pe români că nu au respectat regulile şi pe politicieni, însă ar trebui să certe Guvernul lui”, a spus senatorul PSD Robert Cazanciuc, în cadrul unei conferinţe de presă la sediul partidului din Kiseleff.

El a precizat că în proiecul de lege privind carantina şi izolarea nu există „nicio garanţie că românii nu vor fi luaţi de pe stradă pentru un simplu strănut”, susţinând că „semnele sugestive” din această iniţiativă nu reprezintă o dovadă clară, ştiinţifică pentru carantină, izolare sau spitalizare. Legea trebuie să reglementeze şi în alte situaţii similare pandemiei de COVID-19, susţine social-democratul.

Acesta a mai argumentat că în lege nu este precizată perioada măsurilor, iar în cazul confiscării şi distrugerii bunurilor unor persoane izolate sau carantinate nu sunt prezentate garanţii.

În privinţa contestării restrângerii de drepturi, Cazanciuc a afirmat că CCR a stipulat că trebuie să existe reglementată detaliat procedura pentru luarea măsurii şi contestarea măsurii. Robert Cazanciuc susţine că premierul Ludovic Orban ar fi trebuit să vină din proprie iniţiativă în Parlament pentru susţinerea acestui proiect de lege.

Mesaj de indignare din partea premierului

Însă premierul Ludovic Orban spune că este „la capătul răbdării”, după ce votul final pe legea carantinei şi izolării a fost amânat. Orban a spus că are un „mesaj de indignare şi revoltă”.

„Amânarea adoptării legii înseamnă o creştere dramatică a riscului de infectare cu COVID-19. În totate ţările democratice din lume autorităţile au la dispoziţie carantina, izolarea şi posibilitatea de a trata pacienţii sub control medical”, a spus premierul, după o conferinţă la Ministerul de Interne.

„Există riscul ca persoanele infectate sau care sunt suspecte de coronavirus să se plimbe libere fără ca autorităţile să poată lua măsuri de izolare. Nu pot să înţeleg de ce se amână adoptarea acestui act normativ care este vital. Este evident că avem o creştere a numărului de cazuri, că avem nevoie de o pârghie legislativă. (…) Nu pot să înţeleg de ce PSD se încăpăţânează să tragă de timp, să ne pună beţe în roate. E o lege indispensabilă pentru situaţia pecare o trăim. Sunt la capătul răbdării”, a mai spus Ludovic Orban.