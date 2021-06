Senatorul Sorin Cîmpeanu a votat împotriva Educaţiei sexuale în şcoli

Senatorul Sorin Cîmpeanu a votat împotriva cererii de examinare a preşedintelui Iohannis, care presupune acordul părinţilor pentru participarea copiilor la orele de Educaţie sanitară, plus înlocuirea educaţiei sexuale cu această disciplină, iar în replică, ministrul Sorin Cîmpeanu a declarat la TVR că „este un vot care nu m-a interesat”.

Un singur vot a fost în favoarea reexaminărilor pe care le ceruse şeful statului, al liberalei Alina Gorghiu, în rest, PNL a votat alături de PSD, AUR şi UDMR varianta legii în care cursurile sunt denumite „educaţie sanitară”, iar participarea copiilor la ore, condiţionată de acordul scris al părintelui. Este eliminată, astfel, din lege, componenta de ”educaţie sexuală”. Cei de la USR-PLUS s-au abţinut în bloc de la vot, a scris spotmedia.ro.

Printre cei care au votat respingerea cererii de reexaminare au fost şi premierul Florin Cîţu şi ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu, ambii având ieşiri publice critice pe această temă.

Întrebat de ce a votat, ca senator, pentru respingerea cererii de reexaminare, ministrul Sorin Cîmpeanu a declarat la TVR „este un vot care nu m-a interesat”.

Sorin Cîmpeanu: „Nu m-a interesat pentru că Legea Educaţiei Naţionale este foarte clară. La articolul 5, alineatul 1 spune că prevederile Legii Educaţiei Naţionale prevalează în domeniul educaţiei asupra prevederilor oricărei alte legi. În continuare – în caz de conflict între legi se aplică prevederile Legii Educaţiei Naţionale.

La articolul 65, alineatul 4 precizează foarte clar în România, de altfel precum în orice alt stat civilizat, programele şcolare şi planurile cadru, adică lista disciplinelor, se fac de către Ministerul Educaţiei prin organismele abilitate, adică de către specialişti, nu se fac nici măcar de ministrul Educaţiei, pentru că nu am competenţe în ştiinţele Educaţiei. Se fac de către specialişti. Adică nu se fac de către parlamentari, ca mine. Curriculumul nu are ce să caute în Parlament. De aceea votul de ieri nu m-a interesat pentru că viza o problemă de curriculum care nu are ce să caute în Parlament.”