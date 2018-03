Senatorul Gabriel Leş militează pentru familia tradiţională şi educaţia religioasă în şcoli

Senatorul Gabriel Leş s-a alăturat demersurilor demarate de Biserica Baptistă “Sion” din Sibiu în vederea susţinerii familiei tradiţionale şi a educaţiei religioase în şcolile româneşti.

În acest sens a fost redactat un manifest al cărui semnatar este şi fostul ministru al Apărării Naţionale. Acesta în calitate de parlamentar va face eforturi în vederea finalizării procedurilor şi a aprobării în forul legislativ al României a proiectului de revizuire a Constituţiei României.

Referendumul pe tema familiei tradiţionale reprezintă un subiect mult dezbătut în spaţiul public. Organizaţii nonguvernamentale şi reprezentanţi ai cultelor religioase militează pentru ca articolul 48 din legea fundamentală a statului român să fie modificat şi astfel să se stipuleze clar că o familie este constituită între un bărbat şi o femeie. Pe lângă toate acestea, alte dezbateri intense s-au purtat şi pe teme sensibile precum avortul sau educaţia religioasă în şcolile româneşti. În toate aceste discuţii de prea puţine ori s-au implicat foarte activ politicienii. În lipsa unor argumente solide, a unei viziuni clare sau pur şi simplu pentru a nu pierde capital electoral, mulţi au ales să stea deoparte.

Din fericire nu acelaşi lucru putem să îl spunem despre Gabriel Leş, senator PSD din Satu Mare. Încă de la primele apariţii în mass-media sau în mediul online ale acestor teme, acesta nu a ezitat să apară în public pentru a-şi susţine opiniile. A participat inclusiv la emisiuni televizate atât pe plan local cât şi naţional unde a militat pentru adoptarea unei stil de viaţă cât mai aproape de Dumnezeu. “Cred cu tărie că românii au fost mereu un popor cu valori solide, lucru care nu trebuie să se schimbe. Sunt tată a trei copii, am o familie pe care o preţuiesc mult, iar în acest context teme precum avortul sau acceptarea căsătoriilor între persoane de acelaşi sex reprezintă subiecte despre care am convingeri foarte clare. În acelaşi timp, copiii trebuie să ştie despre existenţa lui Dumnezeu, să li se prezinte faptele aşa cum au fost ele, şi acest lucru se poate întâmpla cel mai bine prin intermediul şcolii. Sunt sigur că la fel ca în cazul multora dintre noi, odată ce am avut în vedere imaginea în ansamblul ei, am putut singuri să ne creăm propriile păreri. Totodată ca membru al societăţii şi reprezentant al cetăţenilor în Parlamentul României mi-am propus să susţin atât demersurile legislative care vin în sprijinul acestora cât şi iniţiativele civice”, declară Gabriel Leş.

Manifest la care s-au alăturat profesori, scriitori, preoţi etc.

În acelaşi scop, senatorul a semnat de curând un manifest iniţiat de Sorin Cigher, pastorul Bisericii Baptiste “Sion” din Sibiu, manifest la care s-au alăturat profesori universitari, scriitori, preoţi, reprezentanţi ai unor organizaţii, avocaţi, poliţişti şi mulţi alţii. “Consider că astfel de ini\iative trebuie sprijinite şi de aceea m-am alăturat acestei cauze. Acest manifest cred că vorbeşte în numele nu doar al nostru, cei care l-am semnat, ci în numele populaţiei majoritare din ţara asta. În cel mai scurt timp se va vota în Parlament şi ini\iativa privind referendumul pe tema familiei tradiţionale. Cred că acela va fi momentul în care se va vedea cel mai bine care este poziţia românilor”, explică Gabriel Leş.

În rândurile de mai jos vom reda o parte din acest document< ”Sub pretextul acceptării diversităţii, suntem martorii propagării forţate a ideologiei de gen, răsturnării valorilor etico-morale care au constituit până mai ieri pilonii unei societăţi sănătoase. (…) Românul încă mai crede în celula de bază a societăţii, în conceperea, naşterea, educarea şi formarea copilului în cadrul familiei pentru perpetuarea unor generaţii stabile. Viitorul României este asigurat doar dacă se respectă aceste concepte simple, fundamentale. (…) Milităm pentru însoţirea valorilor moral-creştine printr-o educaţie echilibrată, pentru dezvoltarea într-un cadru armonios, în familie, începând din fragedă copilărie, şi ulterior în societate. (…)

Considerăm că libertatea este un drept fundamental al fiecărui cetăţean şi nimeni nu ne poate obliga să acceptăm ceva care este împotriva naturii umane. Ne opunem încercării de a ne obliga copiii să asiste la activităţi care sunt contrare libertăţii lor de conştiinţă. (…) Sprijinim Coaliţia pentru Familie şi proiectele derulate de către aceasta. Ne dorim urgentarea organizării referendumului pentru modificarea articolului 48 din Constituţia României, care cere definirea corectă a căsătoriei ca fiind uniunea dintre un bărbat şi o femeie. (…) Ne dorim o ţară sub lucrarea proniei divine şi facem tot ce ne stă în putere pentru a nu fi martorii trădării Creatorului, acceptând lucruri care distrug viaţa şi familia, ci trăind în armonie, dialog şi respectându-ne semenii”.