Senatorii României au datorii la bănci de milioane de euro

Declaraţiile de avere relevă datoriile pe care le au la bănci senatorii din Parlamentul României. Pe lista celor mai mari datornici din Senat se numără fostul consilier onorific al premierului Mihai Tudose, Eugen Teodorovici, senatorul PSD Şerban Nicolae şi senatorul PNL Florin Cîţu.

Senatorii şi-au actualizat, în luna iunie, declaraţiile de avere şi cele de interese şi le-au înregistrat pe pagina de internet a instituţiei. Conform documentelor depuse, cei mai mulţi datornici la bănci sunt în grupul Partidului Social Democrat, care este şi majoritar în Parlament.

Cea mai mare sumă de bani datorată băncilor o are de achitat senatorul PSD Eugen Teodorovici, cel care este şi preşedinte al Comisiei de buget, finanţe şi bănci din Senat. Până în anul 2045, acesta are de returnat băncilor datorii în sumă totală de 845.000 euro. Senatorul are patru credite, dintre care două ipotecare.

O datorie de ordinul sutelor de mii de euro are şi social-democratul Cristian Dumitrescu. Acesta are un credit ipotecar în valoare de 260.000 de euro. La fel şi senatorii PSD Şerban Nicolae şi Ştefan Radu Oprea. Aceştia au de returnat datorii de câte 250.000 de euro fiecare, până în anul 2022, respectiv 2031.