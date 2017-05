Senatorii jurişti aprobă graţierea condamnaţilor pentru fapte de corupţie

Comisia juridică din Senat a votat, miercuri, un amendament la Legea graţierii, potrivit căruia persoanele condamnate pentru luare sau dare de mită şi trafic sau cumpărare de influenţă vor fi graţiate, senatorul PMP Traian Băsescu pledând pentru un vot favorabil.

UPDATE: Guvernul susține legea grațierii în forma propusă inițial, afirmă premierul Sorin Grindeanu, precizând că nu susține amendamentele adoptate miercuri de Comisia juridică a Senatului.

„Am mai spus-o și o repet: Guvernul susține legea grațierii în forma propusă inițial. Amendamentele adoptate astăzi de Comisia juridică a Senatului, referitor la grațierea faptelor de corupție, nu au susținerea Executivului”, a scris Grindeanu pe Facebook.

UPDATE: Președintele Klaus Iohannis s-a declarat ”neplăcut surprins” de votul senatorilor din Comisia juridică vizavi de grațierea unor fapte de corupție, între care se numără luarea și darea de mită.

UPDATE: Se anunţă proteste pentru miercuri seară, în Piaţa Victoriei, după ce Comisia juridică a Senatului a adoptat amendamentele la proiectul de Lege privind graţierea.

UPDATE: Reprezentanţii Ministerului Public şi ai Uniunii Naţionale a Barourilor din România (UNBR) s-au exprimat împotriva introducerii condamnaţilor pentru fapte de corupţie în prevederile legii graţierii, în cadrul dezbaterii din Comisia juridică a Senatului.

”Am propus-o (luarea de mită – n.r.) pentru graţiere, având în vedere că se face eventuala graţiere cu plata prejudiciului şi având în vedere că nu discutăm de recidivişti. E uşor de înţeles ce mă mobilizează. Până la ultima lege a finanţării campaniilor electorale, toate partidele pot fi acuzate, aşa cum s-a şi întâmplat cu foarte mulţi oameni şi de luare de mită şi de abuz în serviciu, lucruri pe care se cam merge. Eu sunt de acord să fie pedepsiţi cei care au dus banii acasă. Şi trebuie pedepsiţi. Banii ăştia s-au dus în geci , în umbrele, pentru că aşa au funcţionat lucrurile în realitate. Dacă ne facem acum că au venit Fecioarele Maria, neprihănite şi Parchetele noastre pleacă pe această linie, asta a creat o atmosferă de supunere a clasei politice”, a spus Traian Băsescu, citat de Mediafax.

El a apreciat că toţi oamenii politici care au trecut prin campanie, cu excepţia celei din 2016, au aceste probleme.

”Aduceţi-vă aminte cum arătau oraşele, măzgălite de sus până jos cu mash-uri, cu toate cele. Aţi văzut foarte bine şi pe amărâtul ală care a dat pui şi a fost condamnat. Nu a dus un pui acasă, dar a distribuit în câteva comune şi a fost condamnat. S-au dat mii de geci din China. (…) Discutăm de realităţi. Dacă vrem să legăm toate partidele putem să o ţinem aşa. Eu cred că trebuie să vină un moment zero. (…) Dacă vrem să ne menţinem rezervorul de viitori penali care încă n-au fost denunţaţi de oamenii de afaceri, nu facem nimic. Este un moment zero pe care ar trebui să-l facem. Insist pentru graţierea acestor fapte care unele sunt considerate acte de corupţie, altele sunt considerate infracţiuni de serviciu. Insist pentru crearea unui moment zero pe această poveste. (…) Nu este un secret aici. Ştiu toate instituţiile că partidele s-au finanţat ilegal şi e ca şi cum ar sta la pândă să vadă…mai aşteptăm. Cred că e momentul să punem capăt şi numai printr-o graţiere se poate pune capăt având în vedere că avem o nouă lege de finanţare a partidelor politice”, a mai spus Băsescu.

Reprezentantul PNL, senatorul Daniel Fenechiu, a precizat că liberalii nu vor susţine un amendament privind graţierea niciunei fapte de corupţie.

O poziţie similară a avut şi reprezentantul USR, George Dircă.

Supus la vot, amendamentul a fost aprobat cu cinci voturi ”pentru” şi trei ”împotrivă”, respectiv reprezentanţii PNL, USR şi UDMR.