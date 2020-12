Senatoarea Şoşoacă sesizează Consiliul pentru Combaterea Discriminării

Senatoarea Diana Şoşoacă a reacţionat după ce preşedintele Senatului a anunţat că a solicitat verificarea măştilor purtate de parlamentarii AUR.

Într-o emisiune la România TV, în a doua zi de Crăciun, senatoarea AUR Diana Şoşoacă a comentat mai multe aspecte referitoare la scandalul din jurul adeverinţei DSP pe care o deţine şi a măştilor pe care parlamentarii partidului din care face parte le poartă.

„DSP-ul nu a spus că adeverinţa mea este neconformă, DSP a spus că nu se poate pronunţa asupra conformităţii adeverinţei mele, ci numai un medic de medicina muncii. Însă, în Senatul României nu există medic de medicina muncii pentru că noi nu suntem angajaţi, noi suntem demnitari”, a spus Şoşoacă, citată de Libertatea.

„Au solicitat ca toate măştile echipei AUR să fie verificare pentru conformitate. (…) Am invocat faptul că atâta timp eu sunt supusă unei forme de discriminare, voi sesiza inclusiv Consiliul pentru Combaterea Discriminării, am formulat deja plângere penală şi plângere pe GDPR, pentru că eu am solicitat să se verifice conformitatea tuturor măştilor din Parlamentul României, pentru că nu faci numai pentru unul, faci pentru toţi, mai ales în condiţiile în care ANPC a menţionat că peste 93% din măştile din România sunt neconforme.”