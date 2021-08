Semnificaţiile tatuajelor actorului Tom Hardy

Deşi mulţi au impresia că tatuajele sunt o născocire actuală a tinerilor ce îşi doresc să se răzvrătească şi să iasă din anonimat, lucrurile nu stau deloc aşa. Această artă există din cele mai vechi timpuri, însă în trecut avea alte scopuri, nu doar pur estetice. În acest caz nu exista cale de mijloc. Ori iubeşti tatuajele, ori le urăşti. Din acest motiv, adepţii acestui tip de artă nu se opresc doar la un singur desen, ci exact după ce părăsesc salonul de tatuaje încep să se gândească la următorul.

Un om pasionat despre lumea tatuajelor, care a petrecut multe ore într-un salon de tatuaj este actorul britanic Tom Hardy. Fiecare desen imprimat pe pielea sa poartă o semnificaţie anume, despre care el vorbeşte de fiecare dată cu mândrie.

Tom Hardy va relua în curând rolul lui Eddie Brock odată cu revenirea lui Venom, iar actorul britanic a fost lăudat pentru capacitatea sa de a se adapta la o gamă largă de roluri de-a lungul carierei sale.

În vârstă de 43 de ani, actorului îi place să se angajeze într-adevăr într-un rol. Dar este, de asemenea, foarte dedicat colecţiei sale de tatuaje, care îi aminteşte de momente speciale, oameni şi experienţe din viaţa sa (ca să nu mai vorbim de pariurile pierdute).

Şi nimic nu înseamnă angajament într-o relaţie mai mult decât să-ţi tatuezi partenerul de viaţă pe propria-ţi piele. Dar, aşa cum Hardy şi mulţi alţi romantici au învăţat destul de mult de când au fost inventate tatuajele, cerneala depăşeşte adesea relaţiile.

Hardy şi-a făcut primul tatuaj la vârsta de 15 ani şi acum are 30. De la dragoni la foste relaţii şi chiar pierzând un pariu cu colegii actori, iată ce înseamnă toate tatuajele sale.

1.) Tatuaj spiriduş: Hardy şi-a făcut primul tatuaj la vârsta de 15 ani, care este spiriduşul pe braţul drept. În cultura irlandeză, acest mic personaj de basm reprezintă magie şi noroc. Potrivit lui Ranker, este referire la mama lui Hardy, care este irlandeză.

2.) Model tribal: Mai târziu, Hardy şi-a completat tatuajul de spiriduş cu un model tribal.

3.) Tatuaj Scorpion: Scorpionul aflat în partea stângă sus a spatelui său este un altul dintre primele tatuaje ale actorului. Nu suntem siguri ce vede Hardy în el, dar Scorpionul are multe semnificaţii. Doar pentru a numi câteva, insecta veninoasă poate simboliza devotamentul, dreptatea, curajul, pasiunea, moartea, dualitatea, trădarea. Scorpionul este, de asemenea, patronul sufletelor moarte din unele culturi.

4.) Tatuajul „Leo knows it all”: În 2018, Hardy a adăugat un alt desen la colecţia sa după ce a pierdut un pariu în faţa lui Leonardo DiCaprio că nu va câştiga un premiu al Academiei pentru rolul său din The Revenant. Desigur, ştim cu toţii că DiCaprio a câştigat, într-adevăr, statuia de aur pentru acel personaj şi, ca rezultat, co-starul Hardy a trebuit să obţină „Leo Knows All” pe undeva pe braţ.

5.) Tatuajul dragon: Hardy are un dragon mare în interiorul bicepsului său stâng. Se pare că este simbolul fostei sale soţii Sarah Ward, care s-a născut în anul dragonului. Au fost căsătoriţi timp de aproape 10 ani, între 1999-2008.

6.) „Până când mor SW” Vorbind despre Sarah Ward, Tom are scris şi „Till I die SW” pe partea stomacului.

7.) Tatuaj de stea: Hardy şi-a făcut o stea pe umărul stâng de când a aflat că iubita sa de atunci, Rachel Speed, era însărcinată cu fiul lor, Louis. Au fost împreună timp de patru ani după ce s-au întâlnit pe platoul The Virgin Queen în 2005.

8.) Tatuajul „Charlotte”: Dacă ţi-ai tatuat foştii, cel puţin ce poţi face este să găseşti un spaţiu şi pentru actuala ta soţie. Şi exact asta a făcut Hardy. Are „Charlotte” scrisă pe umăr, care este actuala sa soţie Charlotte Riley. S-au căsătorit în 2014 şi au împreună o fiică şi un fiu.

9.) Portretul soţiei sale: Pentru a-i însoţi numele pe umărul lui, Hardy are un portret al soţiei sale, Charlotte, tatuat pe partea stângă a spatelui său.

10.) Tatuajul „LINDY King”: O altă femeie din viaţa sa, care nu este o fostă iubită, a intrat, de asemenea, în colecţia de tatuaje a lui Hardy. Femeia respectivă este Lindy King, căreia i s-a promis un loc permanent pe pielea lui Tom Hardy după ce şi-a ţinut promisiunea de a-l duce la Hollywood.

11.) Tatuajul de “marină”: Nu – Tom Hardy nu a fost niciodată în Marină. Dar tatăl celui mai bun tovarăş al său a fost şi a murit în acţiune, motiv pentru care Hardy are „numărul său de corp de marină 1338046” gravat lângă gulerul drept.

12.) Comedia şi tragedia: Nu este nevoie de un geniu pentru a afla de ce Hardy, un actor, are o imagine a măştii de comedie şi tragedie pe pecul drept, care este simbolul teatrului şi al artelor.

13.) „Zâmbeşte acum, plânge mai târziu”: Hardy are „Smile now” scris chiar deasupra măştilor de comedie şi tragedie şi „Cry later” scris chiar mai jos.

Nu suntem siguri exact ce înseamnă acest lucru, dar pentru noi pare a fi o mantră de „a continua cu el” (orice ar fi) cu o faţă curajoasă mai întâi şi a plânge despre / a face faţă mai târziu.

14.) Tatuaj cu cruce unică: Din nou, aceste tatuaje sunt un pic misterioase. Lui Hardy i s-au inscripţionat trei cruci unice în jurul măştii de comedie şi tragedie pe pecul drept şi pe umăr.

15.) Tatuaj „Padre Fiero”: „Padre Fiero” care înseamnă „tată mândru” este tatuat pe pectoralul stâng, aproape de inimă.

16.) Tatuajul „Figlio mio bellissimo”

17.) Tatuaj portret Madonna: Portretul Madonnei are o semnificaţie mai profundă decât crezi. Portretul – ca şi în Maria, mama lui Iisus conform credinţei creştine, nu vedeta pop – este văzut că leagă un copil în imagine. Hardy a explicat: „Am trecut prin multe lucruri plecând de acasă şi devenind tată. Am o mamăş este uimitoare. Dar este vorba despre a avea grijă de părinţii, fiul meu şi mine”.

18.) Tatuajul Union Jack: Tom are un Union Jack tatuat pe pectoralul stâng. Union Jack este, în mod evident, un semn al naţionalităţii sale şi al ţării pe care o numeşte acasă. În mod ironic, însă, potrivit Body Art Guru, a făcut acest tatuaj în Canada.

19.) Pene şi cuvântul „Scribe”: Hardy are o pană şi cuvântul „Scribe” este inscripţionat pe bicepsul drept. Se pare că acest tatuaj este în respect pentru prietenul său Kelly Marcell, care lucrează ca scenarist.

20.) Corbul: Hardy are o mică siluetă de corb tatuată la pectoralul stâng, Aparent, această desen are o mare importanţă în viaţa actorului, deoarece simbolizează cele mai importante două filme ale sale – Mad Max şi The Dark Knight Rises.

21.) Lupul supărat: Tatuat pe antebraţul stâng interior simbolizează rolul său în The Revenant.

22.) Tatuaj cu inimă sacră: Un tatuaj sacru cu inimă este inscripţionat în partea stângă, spre braţ. Aparent, acest tatuaj a reprezentat multă vreme iubirea nemuritoare a lui Iisus Hristos pentru omenire, iar cei care au acest tatuaj îşi arată devotamentul faţă de biserică şi faţă de Isus.

23.) Craniul purtând pălărie: Hardy are un craniu purtând o pălărie superioară pe braţul stâng.

24.) Penele: Chiar sub craniul şi pălăria, Hardy are un alt tatuaj cu pene situat pe încheietura mâinii stângi. Penele pot avea o multitudine de semnificaţii. Sunt adesea asociate cu îngeri, dar pot fi şi un simbol al libertăţii, curajului sau călătoriei.

25.) Cartea de joc: Hardy are o carte de joc tatuată pe partea dreaptă a stomacului. Nu pare a fi nicio carte specială din pachetul tradiţional. Un tatuaj de carte de joc este folosit în mod tradiţional ca simbol al norocului

26.) Păsări zburătoare: Hardy are siluete de păsări zburătoare tatuate pe umărul şi gâtul drept. Păsările sunt de obicei un simbol al libertăţii.

27.) Tatuaj „LH”: Hardy are iniţialele fiului său, Louis Thomas Hardy, pe braţul stâng.

28.) „II Q&R”: Micul tatuaj „II Q&R” scris pe bicepsul drept reprezintă „A observa şi a reflecta”, despre care se spune că este mantra lui Hardy.

29.) Câinele: Hardy şi-a făcut un tatuaj cu botul pitbull pe partea stângă a spatelui, care este în memoria iubitului său animal de companie.

30.) Tatuaj „W”: Nu în ultimul rând, există un „W” pe bicepsul drept al lui Hardy, care este un alt semn al fostei sale Sarah Ward.