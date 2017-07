Selymes: Dacă nu-și bagă mințile-n cap, schimbăm strategia

FC Olimpia bifat miercuri o nouă victorie în perioada pregătirii de vară, 2-1 cu Cigand SE. Dar antrenorul Tiberiu Selymes s-a declarat total dezamăgit de atitudinea jucătorilor, în special de unii jucători care au venit recent la echipă. Fostul component al Generației de Aur ne-a acordat după meci un scurt interviu pe care-l redăm în cele ce urmează:

– Puține zile până la start, cum simțiți echipa?

– Deocamdată nu simt deloc echipa. Am văzut câțiva jucători străini, pe care am vrut să mă bazez, că nu au atitudine. Acest lucru mă deranjează foarte mult. Nu poți să începi așa un meci, în primele 10-15 minute, să-ți fie frică mai ales că joci în fața propriilor suporteri. Nu poți să nu ieși la primit, să nu alergi, să nu te bați pentru minge, să refuzi jocul. Nu-mi place. Dar am avut un joc acceptabil după ce au intrat Cubaș și Ayoub.

– La ce mai trebuie să munciți?

– Mai avem mult de muncă la toate capitolele, de la finalizare până la posesie, așezare în teren, la toate. Nu e ușor să faci 16-17 inși să gândească la fel, să-și dorească fiecare același lucru. Mai avem nevoie de timp, dar din păcate imediat începe campionatul. Le-am spus și lor că dacă nu-și bagă mințile-n cap, schimbăm strategia și facem altceva.

– Mai este puțin timp, mai aduceți jucători, rămân toți cei care sunt acum în lot?

– Nu știu dacă rămân toți. Cu atitudinea asta cu siguranță nu. Dacă vrei să vii aici trebuie să faci ceva. Vii la echipă să faci performanță, să joci cum a făcut Ayoub pe care l-am băgat în minutul 30. Pe el s-a văzut că își dorește, am văzut un lucru pe care-l așteptăm de la toți jucătorii.

– S-a stabilit programul din Liga 2, cum vedeți începutul de campionat pentru Olimpia?

– Va fi foarte greu pentru că în primul meci joci la o echipă nou promovată, pe un teren sintetic. Apoi avem cu Clinceniul, după care două meciuri grele la Mioveni și acasă cu Sibiu, altă echipă nou promovată unde sunt jucători cu salarii de 2-3.000 de euro. E altceva.

– Obiectivul rămâne același, locurile 1-6?

– Da! Și dacă rămân doar cu copiii, tot 1-6 e. Trebuie să rămână acest obiectiv, să muncim pentru el. Trebuie să ajungem acolo!