Şeful ANAF: Sunt şi persoane fizice care aduc zeci de maşini într-un an şi evită să plătească taxe

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) are acces din august la datele Registrului Auto Român despre samsarii de maşini care încearcă să vândă autoturisme fără să plătească taxe, a declarat preşedintele Agenţiei, Lucian Ovidiu Heiuş, menţionând că sunt persoane fizice care aduc zeci de maşini, „poate sute de maşini într-un an”.

„Ni se pun la dispoziţie datele pe care le au ei (Registrul Auto Român – RAR – n.r) şi de acolo noi extragem şi vedem cine are un rulaj foarte mare de maşini care sunt vândute, vedem la ce preţ sunt vândute. Iar mecanismul era relativ simplu: te duci şi cumperi pe achiziţie intracomunitară, ca să eludezi plata TVA vii şi o înregistrezi la o factură mai mică în România şi atunci nu plăteşti TVA, sau mai nou şi-au deschis firme în Bulgaria încercând cumva să evite Fiscul din România. Sunt şi persoane fizice care aduc zeci de maşini, poate sute de maşini într-un an, evită să plătească, dar care obţin venituri din această activitate. Şi acum având acest protocol noi vedem dacă apare pe numele lui Popescu Gheorghe că a dus 60 de maşini într-un an. Nu poţi să aduci şi să vinzi 60 de maşini că nu îţi place ţie. Poţi să îţi cumperi o maşină, să nu fii mulţumit de ea, sau vrei să o vinzi sau ceva. Una, două, dar când vinzi 60, de fapt tu să nu ai niciun venit e clar că acolo e o activitate care nu este în regulă. Iar cei care merg pe societăţi comerciale, tendinţa lor e de a găsi tot felul de tertipuri pentru a nu plăti TVA”, a explicat Lucian Ovidiu Heiuş.