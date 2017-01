Șefa DNA cere explicații în cazul Ghiță

Procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Laura Codruţa Kovesi, a anunţat că a cerut explicaţii Interpolului referitor la faptul că pe site nu apare poza lui Sebastian Ghiţă, având în vedere că este dat în urmărire internaţională.

”A avut loc o convorbire telefonică cu un reprezentant al Interpolului, care ne-a spus că fotografia lui Sebastian Ghiţă nu este pe site deoarece este doar un mandat de arestare preventivă în cursul urmăririi penale şi se bucură de prezumţia de nevinovăţie, ceea ce nu contestăm. Însă după finalizarea convorbirii, noi am verificat pe site şi am văzut că în situaţii similare, fotografia acestuia a fost afişată. Fotografia unei persoane căutate în baza unui mandat de arestare preventivă a fost afişată pe site în timp ce fotografia acestui inculpat nu a fost afişată pe site. Să ne explice Interpol România de ce nu a afişat. Căutând pe site, am văzut că în situaţii similare pozele au fost afişate. Poate există o explicaţie legală, nu ştiu”, a declarat Laura Codruţa Kovesi la Europa FM.

Procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie a precizat că este treaba Poliţiei Române să-l caute pe fostul deputat, relatează Mediafax.

”Respect poliţiştii, respect munca lor. În DNA avem foarte multe poliţişti. Dar după acel control, mi s-a spus că nu este nimeni de vină, dar Sebastian Ghiţă a dispărut. Iar procurorii au fost anunţaţi după 16 ore. Poliţia l-a pierdut, poliţia să-l găsească. Asta este treaba poliţiştilor. Să aloce toarte resursele să îl găsească. Vedem seară de seară că se dau tot felul de filmuleţe la televizor. Este evident că persoane care lucrează la o televiziune, un trust de televiziune ţin legătura cu un fugar internaţional”, a mai declarat Laura Codruţa Kovesi.