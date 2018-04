Şedinţă de instruire la Finanţe pe tema modificării unor acte normative

Miercuri, 11 aprilie 2018, la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Satu Mare (AJFP), s-a organizat instruirea contabililor şi a administratorilor de firme pe tema actelor normative care modifică codul fiscal.

Instruirea a fost susţinută de Angela Marinescu, reprezentantă a instituţiei gazdă. Au participat circa o sută de contabili şi patroni sau administratori de firme, îndeosebi de microîntreprinderi.

Ea a început prin a-i informa pe cei prezenţi, cu ajutorul unui aparat de proiecţie video, despre cele mai recente schimbări privind impozitul pe profit, obligarea depunerii de declaraţii în cazul unor sponsorizări (se pot scădea sumele din venituri), impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, termene de depunere formulare, contribuţii sociale, sistemul de autoimpunere.

Modificare la Legea zilierilor şi Codul muncii

Reprezentanta instituţiei a adus la cunoştinţă apariţia următoarelor acte normative: 1. Legea nr. 86 din 4 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (Monitorul Oficial nr. 313 din 10 aprilie 2018). 2. Legea nr. 88 din 4 aprilie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (Monitorul Oficial nr. 315 din 10 aprilie 2018).

Modificări pe tipuri de activităţi

A fost extinsă perioada maximă pentru care un zilier poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar şi pentru activităţile din domeniul viticol (maxim 180 de zile într-un an); perioada „standard” pentru care un zilier poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar este de 90 de zile într-un an calendaristic.

Au fost extinse domeniile în care se poate presta activitate de către zilieri, fiind adăugate şi următoarele: a) Restaurante – clasa 5610; b) Alte activităţi de alimentaţie – CAEN 5629; c) Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630.

A fost creat cadrul legislativ primar pentru înfiinţarea agenţiilor de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră. Criteriile şi procedura de acreditare a acestora se va aproba prin hotărâre de Guvern.

Zilierii angajaţi prin intermediul unei agenţii de intermediere vor putea desfăşura activitate pentru acelaşi angajator pe o perioadă de maxim 180 de zile într-un an calendaristic (faţă de 90 de zile perioada „standard”).

Pentru veniturile realizate de zilieri aceştia datorează impozit pe venit reţinut la sursă de plătitori. Nu se datorează contribuţii sociale (CAS şi CASS).

Modificări la Codul muncii

A fost precizat în mod clar faptul că încheierea contractului individual de muncă trebuie să se facă cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat. La fel şi transmiterea datelor către REVISAL (ITM).

S-a precizat faptul că pentru salariaţii mobili şi pentru cei care desfăşoară activitate la domiciliu, angajatorul are obligaţia de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate zilnic în condiţiile stabilite prin acord scris, în funcţie de activitatea specifică desfăşurată.

A fost introdus un plafon maximal pentru contravenţia constând în primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă (sau cu contract suspendat sau în afara programului de lucru convenit); aceasta se va sancţiona cu amendă de 20.000 lei (10.000 de lei pentru munca în afara programului cu timp parţial convenit) pentru fiecare persoană identificată, fără însă a se depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei.