Şedinţă de Guvern. Cîţu: Trebuie să venim cât mai repede cu o lege a salarizării

Premierul Florin Cîţu a declarat că avem nevoie cât mai repede de o lege a salarizării. De asemena premieru a prezentat deciziile luate în cadrul şedinţei de guvern de astăzi.

” În şedinţa de guvern de astăzi au fost mai multe lucruri discutate. În primul rând, am cerut ministerelor avizatoare să vină cu punctul de vedere pe memorandumul de la Ministerul Muncii referitor la Legea salarizării. Trebuie să venim cât mai repede cu o lege a salarizării. Mi-am exprimat public opinia mea. Voi vedea cu ce formă va veni Ministerul Muncii în final, după ce va discuta cu ministerele respective, dar aşa cum v-am mai anunţat, nu cred că în această formă vom mai vedea sporuri sau dacă vor exista, sporurile acestea vor fi doar pentru o foarte, foarte, foarte mică categorie, cazuri foarte speciale. Dar astăzi am spus ministerelor să vină cu avize, pentru ca săptămâna viitoare să aprobăm acest memorandum. În acelaşi timp, am spus ministerelor – mai sunt nouă ministere, care nu au transmis fişele cu măsuri pentru a putea fi evaluate şi acestea vor veni săptămâna viitoare. Am avut o discuţie foarte bună despre PNRR. A fost aprobat astăzi memorandumul care mandatează Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene să negocieze forma pe care o avem astăzi a PNRR şi s-au discutat, bineînţeles, paşii în faza următoare. Am cerut miniştrilor să se implice direct în negocieri, să îl ajute pe ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, pentru a ne asigura că proiectele importante pentru România vor fi incluse în forma finală a PNRR. Şi, nu în ultimul rând, am prezentat decizia care va fi publicată astăzi, decizia de prim-ministru ca va fi publicată astăzi în Monitorul Oficial, cred că astăzi, prin care se constituie Comitetul interministerial pentru revenirea României la normalitate la 1 iunie 2021. Este vorba de un prim pas. Aşa cum am anunţat, ar trebui să avem la finalul lunii mai – 5 milioane de persoane vaccinate; la finalul lunii iulie, aşa cum arată calendarul, cum vom primi dozele de vaccin în perioada următoare, la finalul lunii iulie ar trebui să avem 10 milioane de persoane vaccinate, deci 70% dintre adulţi, şi putem să vorbim, în aceste două etape, de redeschiderea economiei. Voiam să o pornim deja această discuţie, asta le-am spus colegilor mei în guvern, să pornim deja această discuţie, să ne pregătim, să ne asigurăm că avem cele mai bune măsuri, mai ales după vestea bună pe care am dat-o FMI ieri, aşa – FMI, ştiţi foarte bine, este un critic al tuturor economiilor, în special al economiilor în dezvoltare – a venit cu o veste foarte bună pentru România, ceea ce arată că are încredere în măsurile pe care le ia acest guvern şi în programul nostru de guvernare, o creştere economică de 6% estimată pentru anul acesta, cu mult peste ceea ce estimau chiar din cei din Guvern, de la Comisia Naţională de Statistică şi Prognoză sau chiar instituţiile internaţionale. Acest comitet va începe imediat după ce va fi aprobat. Am discutat puţin despre cheltuielile de personal, pentru execuţia bugetară pe primele două luni şi ceea ce avem preliminar pe luna martie arată o creştere a cheltuielilor de personal. I-am cerut ministrului finanţelor să prezinte în şedinţa următoare o extrapolare pe baza execuţiei bugetare a cheltuielilor de personal până la finalul anului pentru toţi ordonatorii de credit, pentru că avem o limită de 110 miliarde de lei în buget, pe care nu o vom depăşi. Mie îmi arată că, până acum, execuţia arată o creştere mai mare decât estimam a cheltuitelor bugetare a cheltuielilor de personal şi vreau să ştiu de unde vine această cheltuială de personal mai mare, pentru că ştiţi foarte bine că legislaţia în vigoare nu ar fi permis acest lucru. Cam acestea au fost discuţiile pe care le-am avut astăzi în şedinţa de guvern.” a declarat premierul la finalul şedinţei de Guvern.