Şedinţă cu protoiereii ortodocşi

Joi, 26 ianuarie 2023, cu începere de la ora 9,00, s-a desfăşurat, în sala „Justinian Arhiepiscopul” din incinta Centrului Eparhial din Baia Mare, Şedinţa anuală cu protoierii, prezidată de Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului. Şedinţa a fost precedată de un moment de rugăciune în Paraclisul Episcopal.

„La Reşedinţa noastră Episcopală din Baia Mare are loc anual întâlnirea cu prtoiereii, cei 8 protopopi din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, care reprezintă cele peste 470 de parohii şi 570 de preoţi, şi care au datoria să prezinte în faţa Ierarhilor şi a Permanenţei Consiliului Eparhial un raport anual, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. O dare de seamă a activităţii pe care o desfăşară pe parcursul unui an întreg în ce priveşte activităţile pastorale, activităţile social-filantropice, cultural-teologice, activităţi cu tineretul. Toate acestea fac parte din lucrarea misionară a Bisericii şi protoiereii sunt, oarecum, autorităţi episcopale în teritoriu. Ne bucurăm din suflet că viaţa bisericească cunoaşte o dinamică deosebită. Nu analizăm lucrurile obişnuite, care fac parte din fişa postului, ci cele care trebuiesc împlinite. Mântuitorul zicea: şi pe acestea trebuia să le faceţi, nici pe acelea să nu le lăsaţi. Şi dinamica Bisericii noastre Ortodoxe Române în ultimii ani s-a axat pe activităţile cu bătrânii, activităţile social-filantropice, pentru că trăim într-o societate care îmbătrâneşte şi parohiile noastre îmbătrânesc. Avem o problemă cu migraţia, cu diaspora, care este foarte numeroasă, satele îmbătrânesc, iar preoţii, protopopii trebuie să se ocupe de bătrânii care rămân singuri. Apoi avem activităţi foarte dinamice cu tineretul în cadrul Episcopiei noastre. Evaluarea anuală pe care o vor prezenta consilierii sâmbătă, în cadrul Adunării Eparhiale a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, la sectorul social-filantropic reţinem o activitate care însumează în cifre peste 8 milioane de lei, activităţile asociaţiilor de pe lângă Episcopie şi din cadrul protopopiatelor şi al parohiilor, activităţile Centrului Eparhial în sine şi a sectorului social-filantropic. Am avut provocarea aceasta mare cu suferinţa refugiaţilor din cauza războiului din Ucraina, care a presupus o implicare deosebită. Peste 50.000 de refugiaţi au beneficiat de asistenţa preoţilor, coordonaţi de sectorul social-filantropic, al voluntarilor, al tinerilor noştri, atât la vama de la Sighetu Marmaţiei, cât şi la vama de la Halmeu. Cei mai mulţi au trecut pe la vama de la Sighet. Aproape 3 milioane de lei s-au cheltuit cu primirea refugiaţilor, cu hrana lor, cu îmbrăcămintea, cu găzduirea, cu coordonarea şi îndrumarea lor. Aici a fost o implicare deosebită în această problemă şi a fost o necesitate de strictă urgenţă, pentru că suferinţa umană este prioritară în activitatea noastră pastorală. Apoi, activităţile cu tineretul şi proiectele noastre anuale. Vom avea anul acesta, pentru că suntem în anul pastoraţiei persoanelor vârstnice, două proiecte frumoase în cadrul proiectului general eparhial, şi anume preoţii vor fi îndatoraţi să viziteze toate familiile de bătrâni, să-i cerceteze şi să-i asiste şi să-i ajute şi să fie în viaţa şi familia lor foarte prezenţi, cum au datoria să facă de obicei. Un alt proiect este acela în care tinerii asociaţiilor noastre, ASCOR şi asociaţiilor de tineret de la protopopiate, Asociaţia Tinerilor Catedralei Episcopale, vor face vizite bătrânilor din cât mai multe comunităţi. Deci, sectorul social-filantropic şi cu cel al activităţilor cu tineretul îşi vor da mâna şi vor face activitate frumoasă anul acesta, care sperăm ca, la sfârşitul lui, să ne aducă multă împlinire şi bucurie. Dăm slavă lui Dumnezeu că, iată, am început în Paraclisul nostru episcopal, cu hramul „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”, cu rugăciunea îndătinată, săvârşită de Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, şi acum vom asculta rapoartele protopopilor şi vom da îndrumările necesare şi vom mulţumi Bunului Dumnezeu pentru tot ce ne-a ajutat să realizăm şi-L vom ruga să ne ajute şi-n anul acesta ca să realizăm cât mai multe din lucrările Bisericii, care este în mers cu poporul, în aceeaşi dinamică şi în aceeaşi călătorie duhovnicească cu poporul nostru drept credincios, mult iubitor de Hristos spre Împărăţia lui Dumnezeu.”

La şedinţă au participat membrii Permanenţei Eparhiale şi cei opt protopopi din cadrul Episcopiei.

În cadrul şedinţei au fost susţinute rapoartele de activitate de către părinţii protopopi şi au fost dezbătute subiecte din toate sectoarele de activitate ale parohiilor arondate jurisdicţional protoieriei.

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului este compusă din opt Protopopiate, cinci în judeţul Maramureş şi trei în judeţul Satu Mare, organizate astfel :

Protopopiatul Ortodox Român Baia Mare, condus de părintele protopop Fabian Coroian, cuprinde un numar de 123.525 credincioşi, fiind structurat în 64 de parohii, două mănăstiri şi un schit. Pe raza Protopopiatului Baia Mare îşi desfăşoară activitatea 105 preoţi.

Protopopiatul Ortodox Român Satu Mare, condus de părintele protopop Ioan Socolan, cuprinde un numar de aprox. 80.000 credincioşi, fiind structurat în 65 de parohii şi două mănăstiri. Pe raza Protopopiatului Satu Mare îşi desfăşoară activitatea 83 de preoţi.

Protopopiatul Ortodox Român Sighet, condus de părintele protopop Vasile Pop, cuprinde un numar de 51.611 credincioşi, fiind structurat în 38 de parohii, trei mănăstiri şi trei schituri. Pe raza Protopopiatului Sighet îşi desfăşoară activitatea 57 de preoţi.

Protopopiatul Ortodox Român Carei, condus de părintele protopop Florian Mocan, cuprinde un număr de 39.812 credincioşi, fiind structurat în 84 de parohii, două mănăstiri şi un schit. Pe raza Protopopiatului Carei îşi desfăşoară activitatea 84 de preoţi.

Protopopiatul Ortodox Român Vişeu, condus de părintele protopop Mihai Chira, cuprinde un numar de 78.883 credincioşi, fiind structurat în 64 de parohii, două mănăstiri şi trei schituri. Pe raza Protopopiatului Vişeu îşi desfăşoară activitatea 74 de preoţi.

Protopopiatul Ortodox Român Lăpuş, condus de părintele protopop Florin Stan, cuprinde un număr de 38.567 credincioşi, fiind structurat în 57 de parohii şi şapte mănăstiri. Pe raza Protopopiatului Lăpuş îşi desfăşoară activitatea 63 de preoţi.

Protopopiatul Ortodox Român Chioar, condus de părintele protopop Ciprian Coza, cuprinde un număr de 40.012 credincioşi, fiind structurat în 70 de parohii şi două mănăstiri. Pe raza Protopopiatului Chioar îşi desfăşoară activitatea 73 de preoţi.

Protopopiatul Ortodox Român Oaş, condus de părintele protopop Marcel Malanca, cuprinde un număr de 44.604 credincioşi, fiind structurat în 36 de parohii, două filii, trei mănăstiri şi două schituri. Pe raza Protopopiatului Oaş îşi desfăşoară activitatea 39 de preoţi.

În anul 2022, cu binecuvântarea şi cu purtarea de grijă a Preasfinţitului Părinte Iustin şi prin coordonarea sectorului social-filantropic al Episcopiei, s-au desfăşurat mai multe activităţi social-filantropice pe cuprinsul celor opt protopopiate care compun Episcopia Maramureşului şi Sătmarului. Dintre acestea, trebuie remarcate următoarele: „Construieşte o casă, zideşte suflete!”, „Ghiozdanul micuţului creştin”, „Îmbracă un copil de Praznicul Învierii Domnului” şi „Oferă un dar de Sărbătorile Naşterii Domnului”.

Toate aceste proiecte au avut un număr de 16.403 de beneficiari, iar valoarea totală a proiectelor s-a ridicat la suma de 2.212.393 RON.

De asemenea, în cadrul proiectului „Construieşte o casă, zideşte suflete!”, au fost construite şi predate în folosinţă 5 case pentru familiile greu încercate.

În ceea ce priveşte activităţile teologic-educaţionale şi cu tineretul, în anul calendaristic 2022, Programul catehetic „Hristos Împărtăşit Copiilor”a fost implementat pentru 985 de copii şi tineri beneficiari.

Tot în anul 2022 s-au desfăşurat 74 de tabere şi activităţi pentru tineri, la care au participat 6.052 de copii şi tineri – beneficiari din cele opt protopopiate şi chiar din străinătate.

Şedinţa a pregătit şi viitoarea întrunire a Adunării Eparhiale, care va avea loc sâmbătă, 28 ianuarie a.c., sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Biroul de presă

al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului