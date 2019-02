Şedinţa Cenaclului literar Cronograf – un veritabil eveniment cultural

Marţi, 19 februarie 2019, la Centrul de Creaţie Satu Mare, şi-au dat întâlnire scriitori, poeţi, jurnalişti, iubitori de literatură şi cultură, membri ai Cenaclului literar ”Cronograf”.

Au fost de faţă Felician Pop, Loredana Ştirbu, Mihai Sas, Cornelia Bălan Pop, Cornel Burcea, Gheorghe Cormoş, Radu Ulmeanu, Vasile Conioşi Mesteşanu, Carol C. Koka, Florin Tămaş, Elena Bilstrup (aflată de 30 de ani în Danemarca), Radu Zegrean, membru al Cenaclului Radu Săplăcan din Dej, Vasile Nechita.

Comentarii şi aprecieri

Prozatoarea Loredana Ştirbu, preşedinta cenaclului gazdă, a dat citire unor fragmente, de fapt trei capitole: ”Daniel”, ”Anath” şi ”Gabriel”, dintr-un roman pe care îl pregăteşte pentru tipar. Prima care a comentat lectura textelor a fost Cornelia Bălan Pop. Ea s-a referit mai mult la calitatea scriiturii, la frazele care se înlănţuie cu talent, la naturaleţea cu care se derulează acţiunea, ceea ce incită la continuarea lecturii. Îi recomandă autoarei să anexeze la roman un audiobook, deoarece are o lectură plăcută.

După Vasile Conioşi Mesteşanu, capitolele se situează pe planuri narative diferite, textul este soft, suav, feminin. ”Mă aşteptam ca în capitolul II să se întâmple ceva, ceea ce nu s-a întâmplat. În partea a treia, scriitoarea vorbeşte despre o lume utopică, imaginară”.

Radu Zegrean din Dej a spus că se bucură mult că poate fi la Satu Mare, la şedinţa cenaclului ”Cronograf”. Este un lucru mare că la Satu Mare se întâlnesc oameni îndrăgostiţi de cuvânt”. Referitor la proza citită, a spus că ”este scrisă simplu, cu lejeritate. Are o tehnică de a scrie frumos, pe o linie între vis şi realitate”.

La rândul său, Elena Bilstrup a spus, cu lacrimi în ochi, că se află la Satu Mare după ce timp de 30 de ani a fost plecată în Danemarca. ”Loredana mi-a spus că am talent, dar ceea ce a citit ea mi se pare greu de înţeles”.

În opinia lui Gheorghe Cormoş, ”se vede că Loredana scrie şi poezie, lucrează mult la detalii. Cred că va fi o carte faină”.

Mihai Sas consideră că ar avea nevoie reflecteze asupra textului. ”Eu nu prea am citit acest stil de proză ca să-mi fac o părere. Sunt cuvinte frumoase, însă eu scriu despre realităţi, adaug mai puţină ficţiune”. Vasile Nechita a făcut propunerea ca textele să fie distribuite din timp pentru a putea reflecta asupra lor şi a face observaţii pertinente.

Binecunoscutul scriitor Radu Ulmeanu a remarcat că ”scriitoarea este atentă la fiecare cuvânt, fără a cădea în calofilie, însă e greu să-ţi faci o imagine fără a cunoaşte romanul în totalitate. Mai e un pericol: proza să nu se interfereze cu poezia”, atrage atenţia scriitorul.

Şi-a mai spus părerea şi scriitorul Carol C. Koka, remarcând că autoarea a scris capitole foarte scurte, personaje bine alese şi situate într-un context bine definit.

Felician Pop a mărturisit că are avantajul că a citit din timp textul. În opinia sa, ”scriitoarea nu se poate desprinde de un halo feminist. Toate aceste personaje vor merge spre o idee, spre o cheie. Anul acesta sperăm că această carte va apărea.

Autoarea a recunoscut că a făcut unele greşeli şi că textul mai are nevoie de revizuiri (lucru comun la orice scriitor, adăugăm noi). A mărturisit faptul că are în intenţie să scrie despre zeităţi din vechime, dacă se poate până în zilele noastre. A recunoscut că este mai greu de a scrie proză decât poezie. Se aştepta la mai multe critici.

În partea a doua a şedinţei, Cornel Burcea a citit mai multe epigrame de la lansarea cărţii lui Teodor Curpaş, iar în final a recitat o spendidă poezie intitulată Puntea lui Rumi de George Coşbuc.

Calendar cultural

În final, s-au discutat probleme administrative. Astfel, Loredana Ştirbu a anunţat că aşteaptă texte pentru revista Cronograf şi pentru Antologie. Felician Pop a făcut cunoscut calendarul cultural din acest an şi momentele ce vor fi organizate, respectiv, la 22 martie premierea laureaţilor Concursului ”Iosif Ţiproc”, iar în 12 aprilie se va ţine Concursul ”Recitatio”, preşedintele juriului fiind nimeni altul decât faimosul poet Mircea Dinescu. A fost distribuit participanţilor nr. 12 din revista de cultură şi atitudine ”Cronograf”, iar Vasile Conioşi Mesteşanu a făcut mai multe filme şi fotografii cu cei prezenţi.

Foto Vasile Conioşi Mesteşanu