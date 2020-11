Sectorul construcţiilor a crescut în ultimul an cu peste 12%

Sectorul construcţiilor a crescut, în ultimul an, cu peste 12%, în paralel cu reducerea termenului de plată a facturilor înaintate Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA) la 30-45 de zile pentru proiectele finanţate prin PNDL, a declarat recent, la Deva, secretarul de stat în MLPDA, Vetuţa Stănescu (PNL). Ea a arătat că la momentul preluării ministerului de către liberali s-au găsit facturi întârziate la 120 de zile pentru proiectele finanţate prin PNDL, însă în acest an s-a reuşit reducerea termenelor de plată până la 30 de zile, iar în trimestrul patru la 45 de zile. În acest context, secretarul de stat a dat asigurări că toate facturile vor fi achitate în acest an. Măsurile adoptate s-au regăsit ulterior în dezvoltarea sectorului construcţiilor şi atragerea de fonduri la bugetul de stat. „A fost o creştere foarte mare în domeniul construcţiilor. La nivel naţional s-a înregistrat o creştere de 12,4%, în condiţiile în care la nivel european creşterea în construcţii a fost aproape zero sau acest sector a fost pe minus”, a declarat, într-o conferinţă de presă, Vetuţa Stănescu.