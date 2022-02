Secţia CS Samuraiul din Lazuri împlineşte 15 ani de existenţă

Karatele sătmărean se află în sărbătoare

Cluburile sportive din judeţul Satu Mare nu sunt multe. Nu sunt multe nici cele care de-a lungul anilor au reuşit să se menţină active. Tocmai de aceea ele trebuie apreciate, pentru că sportul românesc o duce greu.

În Satu Mare avem o aniversare în lumea karateului “lazarean”. În acest an, împlineşte 15 ani de existenţa secţia de Karate Lazuri din cadrul Clubului Sportiv Samuraiul Satu Mare. Această secţie a început sub conducerea antrenorului Magos Robert 6 dan, copiii venind cu sutele la cursurile ţinute de către maestru în Lazuri, Nisipeni şi Peleş.

Cu timpul s-a redus numărul participanţilor datorită antrenamentelor puternice. Tocmai de aceea a rămas un nucleu strâns, dar puternic, care în prezent activează în comuna Lazuri sub conducerea instructorului Filer Ivan 4 dan, un instructor foarte priceput şi cu rezultate deosebite.

Munca serioasă a adus rezultate. De la an la an, sportivii au progresat şi au obţinut rezultate remarcabile. Prima centură neagră din comuna Lazuri a adus-o sportiva Alexa Bettina, care a practicat acest sport timp de aproape 10 ani.

La secţia CS Samuraiul din Lazuri a existat un lot bine construit, cu sportivi experimentaţi şi care au adus primele titluri de campioni judeţeni, naţionali, internaţionali. Îi menţionăm aici pe: Ligner Andrea, Ozsohanici Laszlo, Trif Stelian, Konya Arnold, Trif Bogdan, Molnar Daniel, Prada Bence, Palfi Denisa, Sztankovics Istvan şi Vida Armin. Ultimul a fost şi premiat de către Ministerul Sportului pentru locul 5 la Mondiale. La secţia din comună a ajuns cu timpul şi prima medalie europeană, competiţie desfăşurată cu regulamentul WKF (karatele olimpic), cucerită de jr. Magos Robert Patrick.

Pe parcursul anilor, karateka lazareni au avut mai multe seminarii şi pregătiri cu antrenori cunoscuţi din lumea artelor marţiale şi anume David Felix – campion Mondial WKF şi Janaina Lemoine – campioană europeană taekwondo, cei care au donat echipamente sportive clubului.

“În prezent avem o echipa foarte tânără, ambiţioasă şi cu care sperăm în viitor să putem să atingem acel nivel ridicat, pe care l-au impus sportivii veterani. Acest lot tânăr abia aşteaptă să concureze la nivel naţional şi internaţional”, ne-a declarat instructorul Filer Ivan 4 dan.

“Am fost onorat că am putut participa la seminarul ţinut de către Sesnei Harspataki Gabor din Ungaria – medaliat la Olimpiada din Tokyo şi am putut ţine în mână o medalie olimpică”, a transmis în mediul online sportivul Prada Bence, unul dintre cei mai talentaţi karateka din comuna Lazuri.

Oficialii clubului sătmărean speră că anul acesta se va termina pandemia şi vor putea participa la diferite concursuri. Dar ei vor să şi organizeze, tocmai de aceea vă prezentăm evenimentele avute în vedere anul aceste:

• Trofeul Lazuri – competiţie de aniversare 15 ani

• Campionatul Judeţean – Satu Mare

• Campionatul Naţional – Bucureşti

• Campionatul European – Macedonia

• Campionatul Mondial – Italia

• Cupa Internaţional Santa Claus – Satu Mare

• Cantonament de Vara – România

Toate aceste rezultate nu ar fi putut obţinute fără ajutorul părinţilor, primarului Beres Antal şi consilierilor locali din Lazuri, fostului primar Lengyel Ştefan şi sponszorilor. Cei de la club mulţumesc tuturor că au fost alături de ei în toţi aceşti ani.

În altă ordine de idei, sportivii de la club au şi alte hobby-uri. Câţiva dintre ei au creat un site modern al clubului, plin cu elemente multimedia de impact. Cei interesaţi pot să afle noutăţi pe www.karatesamuraiul.ro.