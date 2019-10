Secrete din pregătirea sătmăreanului Adrian Rus

Iată că, în mai puţin de o lună, sătmăreanul Adrian Rus bifează a doua convocare la echipa naţională de fotbal a României. Semn că, în ciuda situaţiei mai delicate de la echipa de club, Adi Rus l-a convins pe selecţionerul Cosmin Contra că merită să facă parte din familia tricolorilor.

Odată ce convocarea a fost făcută publică, l-am contactat pe Adi Rus. Ca de obicei, cu multă amabilitate, el ne-a răspuns la telefon şi ne-a oferit câteva declaraţii.

„Vă daţi seama că sunt fericit că am fost convocat din nou. Pentru mine este un semn bun. Din păcate situaţia mea de la club este ceva mai complicată. Am jucat doar în două meciuri oficiale în ultimele trei săptămâni, o dată în Cupa Ungariei şi o dată pentru echipa secundă. Dar şi la Sepsi am stat o perioadă pe bancă. Dar odată ce am debutat nu am mai lipsit din echipă. Aşa că sunt optimist şi sper ca la iarnă să îmi rezolv problemele într-un mod favorabil”, ne-a spus Adi Rus, aflat acum în cantonamentul de la Mogoşoaia.

Aici, în cantonamentul de la Mogoşoaia, Rus s-a destăinuit oficialilor FRF în legătură cu programul individual de antrenamente, mai ales cel de forţă. Detalii despre aceste antrenamente, care îi asigură un tonus muscular de invidiat, au apărut pe site-ul FRF din care redăm şi noi câteva pasaje.

“În fiecare zi, cu 90-100 de minute înainte de antrenament, merg la sala de forţă. Lucrez şi după antrenament, dar doar atunci când avem şedinţe de pregătire mai uşoare la club sau atunci când simt că am suficientă energie. E foarte important să dozezi energia pe zile!”

“Am învăţat să lucrez la diferite aparate pe anumite grupe musculare. Singurele modificări pe care le fac de la program sunt atunci când simt fizic nevoia clară de a lucra pentru o anumită zonă.”

“Cel mai mult lucrez pentru abdomen, dar am grijă să ating toate zonele de muşchi într-o săptămână. E important să fie un echilibru atât în exerciţii, cât şi în starea de încărcare a fiecărei zone. Nu am fixat un număr de abdomene, spre exemplu.”

“Îmi place să fac exerciţii pentru piept, iar cel mai puţin cred că pentru biceps. Un secret, să spunem, în ce mă priveşte, pentru că nu există reguli care să se aplice tuturor, e faptul că prefer abdomenele după antrenamente, iar alergarea pe bandă înaintea acestora. Mă pregătesc până în momentul în care organismul îmi spune că e suficient de încărcat. E cea mai bună unitate de măsură!”, a spus tânărul internaţional al României.