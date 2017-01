Secretarii de stat din Guvernul Cioloș, chemați să explice rectificările bugetare

Comisiile de buget ale Parlamentului au decis să cheme la audieri miercuri și joi secretarii de stat din Guvernul Cioloș de la Ministerele Fondurilor Europene și Finanțelor, dar și reprezentanți ai ANAF pentru a răspunde la întrebările privitoare la rectificările bugetare pozitive de anul trecut.

„Astăzi (marți — n.r.) birourile reunite ale Comisiilor de buget de la Camera Deputaților și Senat au avut o ședință de lucru prin care am stabilit și am analizat modul în care ne vom desfășura activitatea în cadrul comisiei de anchetă. Am stabilit programul pentru această săptămână. Mâine (miercuri — n.r.), la ora 12,00, și poimâine (joi — n.r.) vom avea audieri. Vom începe audierile cu reprezentanții la nivel de secretar de stat ai Ministerului Fondurilor Europene, ANAF și ai Ministerului Finanțelor. Trebuie să răspundem ca urmare a activității noastre în comisie la 17 întrebări, bineînțeles, probabil vor apărea și întrebări suplimentare pentru a clarifica lucrurile. Vrem să facem o analiză profesionistă, o analiză prin care vrem să stabilim chiar un mod clar de bune practici pentru a executa bugetul și pentru a respecta legea finanțelor publice”, a declarat președintele Comisiei de buget de la Camera Deputaților, Leonardo Badea, la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că, în funcție de răspunsurile pe care le vor primi săptămâna aceasta, parlamentarii vor decide ce alte persoane vor invita la audieri, notează Agerpres.

„Deocamdată facem o analiză, vrem să aflăm foarte exact cum și ce date s-au folosit pentru a se realiza acele rectificări bugetare. Concomitent, noi trimitem adrese în care cerem date de la Ministerul Fondurilor Europene, de la Ministerul Finanțelor și de la ANAF. Sperăm că toți cei invitați vor veni la comisii și credem în transparență, să stabilim exact ce s-a întâmplat”, a menționat Badea.

La rândul său, președintele Comisiei pentru buget de la Senat, Viorel Arcaș, a precizat că, după ce se vor primi datele respective, membrii comisiilor vor discuta și cu cei care au coordonat ministerele.

Întrebat dacă parlamentarii vor ține cont de răspunsurile la cele 17 întrebări pe care le-a dat fostul premier Dacian Cioloș pe Facebook, Arcaș a spus: „Noi nu discutăm în online. O să vedem răspunsurile pe care le va da în momentul în care va fi întrebat de comisie”.