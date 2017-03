Sebastian Ghiță s-ar afla în Serbia

Sebastian Ghiță a fost localizat în Serbia. Mai mult, se pare că de când pe numele său există un mandat de arestare în lipsă acesta a și primit vizite de la persoane din România.

”Fugarul Sebastian Ghita ar fi fost localizat in Serbia. Sustin surse oficiale care doresc sa isi pastreze anonimatul. Pe numele fostului deputat ar putea fi emis astazi al doilea mandat de arestare preventiva in lipsa. Cand si daca va fi adus in tara daca se confirma localizarea, ramane de vazut!”, a scris, pe Facebook, jurnalistul Ovidiu Oanță.

Poliția Română nu a confirmat deocamdată aceste informații.

Este posibil ca fostul deputat să fi ales tocmai Serbia ca urmare a relației privilegiate pe care aceasta o are cu Federația Rusă. De-a lungul timpului, mai mulți fugari ar fi reușit în momente cheie să se refugieze la de la Belgrad la Moscova, atunci când au fost descoperiți.

Ghiță a dispărut pe 21 decembrie anul trecut și a fost dat inițial în urmărire națională, după ce a încălcat termenii controlului judiciar. Pe 10 ianuarie, pe numele său a fost emis un mandat european de arestare. De asemenea, e a a fost dat în urmărire internațională prin Interpol.

Tot pe 10 ianuarie, Instanţa Supremă a decis definitiv emiterea unui mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele lui Sebastian Ghiţă, în dosarul în care este judecat pentru fapte de corupţie, alături de foşti şefi de Parchet şi Poliţie din Prahova.

În acest context, DNA a solicitat emiterea unui nou mandat de arestare în cazul său, în al cincilea dosar penal care îl vizează. În acest caz, Ghiță este urmărit penal pentru patru infracţiuni de trafic de influenţă, trei infracţiuni de spălare a banilor şi constituire de grup infracţional organizat.