Sebastian Ghiţă, o nouă înregistrare

Sebastian Ghiţă susţine, într-o nouă înregistrare, că dosarul RTV a fost pus la cale de Laura Codruţa Kovesi pentru a supune sistemului postul de televiziune. Ghiţă afirmă şi că Nicolae Popa, fost director FNI, a fost adus din Indonezia cu un avion plătit de o firmă privată din Ploieşti.

“Kovesi m-a abordat în clădirea SRI, numită K2, stăteam împreună la masă şi mi-a spus că ascultându-l pe Vântu şi-a dat seama că nu mai are finanţare şi mi-a explicat cât de vulnerabil este Vântu şi că va accepta să primească finanţare şi să cedeze Realitatea TV. Am acceptat acest lucru, dânsa gândindu-se că va putea să îl doboare şi că Realitatea va deveni o televiziune supusă ce va da ştiri laudative la adresa mai marilor zilei. Nu s-a întâmplat. Cu toate acestea, am semnat acel contract de management cu Vântu şi am acceptat să finanţez Realitatea TV”, susţine Sebastisn Ghiţă, în cea de-a treia înregistrare făcută publică de postul România TV.

Fostul parlamentar afirmă că Laura Codruţa Kovesi este cea care i-a spus cum să adune probe împotriva lui Sorin Ovidiu Vântu, relateaz[ Mediafax.

“Au început fricţiunile dintre mine şi Sorin Ovidiu Vântu, iar Laura Codruţa Kovesi, stând la pândă, a luat în considerare că un dosar făcut pe baza acestor tensiuni să fie făcut de dânsa şi a început să-mi explice cum şi în ce fel pot fi conduse discuţiile cu Vântu ca să pară şantaj, ameninţare sau să se încadreze la fapte penale. Am ascultat-o pentru că aveam o relaţie de prietenie şi pentru că punea extrem de multă pasiune în dorinţa de a-l înfunda pe Vântu şi nu am vrut să mă cert cu dânsa”, a mai afirmat Ghiţă.

Acesta a prezentat şi un mail care ar fi fost transmis de şefa DNA şi consiliera acesteia în care i se spunea ce trebuie să facă mai departe.

“Doamna Kovesi mi-a sugerat şi explicat cum să vin cu astfel de denunţuri şi informaţii pe care dânsa să le interpreteze dorind să facă un dosar de renume care să o împingă spre vârful Ministerului Public, să preia conducerea DNA şi să îşi consolideze cariera. V-am arătat mailul cucuveaua mov şi RTv, seria de bacnote trimise de mine pe mailul doamnei Kovesi să fie probă în dosar. În alt mail sunt următoaree fraze scrise de Laura Codruţa Kovesi şi consiliera ei, Dana Tiţian: <<Ne trebuie ceva convingător, că ameninţarea te-a făcut să cedezi, să dai suma solicitată, acum vom motiva pe ce avem>>. Kovesi îmi cererea practic documente care să îl acuze pe Vântu şi să o ajute pe dânsa în acest dosar. Vine şi îmi spune negru pe alb că doreşte mai mult, că vrea un contract să se vadă că familia mea e ameninţată, sau un supliment de contract la contractul de pază să justifice de ce am făcut plângerea. Eu ştiu cum au stat lucrurile. N-am crezut că ajutând-o se va schimba şi va breveta modelul şi va explica şi altor procurori care se vor apuca de măsluit dosare”, susţine Ghiţă.

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu a fost condamnat, în anul 2012, la un an de închisoare cu executare fiind acuzat că l-a şantajat pe Sebastian Ghiţă. Potrivit acuzării, în perioada martie – aprilie 2011, Sorin Ovidiu Vîntu şi Ion Ilie Cezar l-au constrâns, prin ameninţare, pe Sebastian Ghiţă să le remită suma de 150.000 de euro ori să accepte denunţarea unui contract cu scopul obţinerii injuste, în folosul lor de beneficii materiale cu consecinţa prejudicierii părţii vătămate. Concret, constrângerea a fost realizată de către Sorin Ovidiu Vîntu şi Ion Ilie Cezar prin ameninţarea cu uciderea lui Sebastian Ghiţă, a familiei sale, respectiv compromiterea imaginii publice.

Ghiţă mai susţine, în cea de-a treia înregistrare de la dispariţia sa, că presiunile din partea sistemului asupra lui au început la scurt timp după preluarea RTV. “Şi-a dorit acest dosar pentru sistem să aibă televiziunea şi după ce am ajuns acolo au început să mă preseze să nu mai apară cineva la ştiri, să apară alţii, să dau afară jurnalişti, să îi aduc pe alţii. Au inceput conflictele între mine şi sistem şi am cedat. L–au adus pe Elan Schwartzenberg şi eu am mers să fac R Tv. Au crezut probabil că proiectul va eşua. Chiar dacă au existat meciuri, îi felicit pe cei de la Antena 3 că au rezistat presiunilor. Au existat aceleaşi lucruri, ca în cazul Realitatea, cu RCS-RDS şi domnul Bendei, ştiu multe lucruri şi poate într-o zi o să le povestesc. A fost un dosar măsluit şi am dovezi. Ce au făcut cu Voiculescu, Vântu, Sârbu, Patriciu, Adamescu vor să facă acum cu mine, să distrugă România TV şi să mă ducă la închisoare”

Într-o înregistrare anterioară, Ghiţă declara că toate dosarele din media au fost măsluite şi că fostul preşedinte Traian Băsescu i-a spus că are înregistrări cu modul în care s-a plănuit închiderea lui Dan Voiculescu. Totodată, omul de afaceri susţinea că are informaţii despre modul în care “acest sistem represiv l-a executat pe Adrian Sârbu. Toate dosarele cu patroni de media au fost măsluite, aranjate”.

Fostul parlamentar a mai dezvăluit că aducerea lui Nicolae Popa din Indonezia s-a făcut cu un avion plătit de o firmă privată. “ O firmă de construcţii din Ploieşti, care a primit bani de la Asesoft, a fost cea care a plătit avionul pentru aducererea lui Nicolae Popa, fostul director FNI, din Indonezia. O firmă privată, la cererea statului român şi a doamnei Kovesi, a plătit 200.000 de euro pentru a fi adus cel care a falimentat FNI şi aş vrea să o întreb pe Kovesi: Ce operaţiune e asta? Suntem vinovaţi de spălare de bani? E doar dânsa? Doar eu? Am trimis noi poliţişti în Indonezia?”

Nicolae Popa a fost condamnat în lipsă, în anul 2000, la 15 ani de închisoare, pentru fraudă, în anul 2006, alături de Ioana Maria Vlas, în legătură cu prăbuşirea Fondului Naţional de Investiţii, în urma căreia mai mult de 100.000 de români şi-au pierdut banii investiţi, iar statul român, care garantase, a fost obligat să plătească circa o sută de milioane de euro compensaţii. Popa a fost adus în ţară, din Jakarta, în anul 2011.

În cazul lui Sebastian Ghiţă, procurorii anticorupţie au înaintat, la finalul lunii decembrie, Instanţei Supreme, o cerere de înlocuire a controlului judiciar, urmând ca judecătorii să decidă pe 5 ianuarie daca se vor emite un mandat de arestare în lipsă pe numele fostului deputat. Solicitarea a fost înaintată de procurorii anticorupţie după ce Sebastian Ghiţă nu s-a prezentat la sediul Poliţiei din Ploieşti, în cadrul controlului judiciar, măsura preventivă fiind astfel încălcată.