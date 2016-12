Sebastian Ghiţă, într-o nouă înregistrare

Fostul parlamentar Sebastian Ghiţă susţine, într-o nouă înregistrare, că toate dosarele din media au fost măsluite şi că are informaţii despre cum a fost aranjată condamnarea lui Dan Voiculescu şi cum a fost fabricat dosarul lui Adrian Sârbu.

“Am văzut cu ochii mei ce a făcut Laura Codruţa Kovesi în dosarul Realitatea Media. Îşi dorea un caz spectaculos şi m-a folosit pentru a fabrica un dosar. Am auzit despre cazul lui Dan Voiculescu de la fostul preşedinte Traian Băsescu. Mi-a spus că are înregistrări cu felul în care s-a plănuit şi organizat închiderea lui Dan Voiculescu. La fel, am date şi informaţii despre felul în care acest sistem represiv l-a executat pe Adrian Sârbu. Toate dosarele cu patroni de media au fost măsluite, aranjate”, a declarat Sebastian Ghiţă într-o nouă înregistrare difuzată de postul România TV, notează Mediafax.

Ghiţă susţine că în cazul său totul a început cu angajarea unui ofiţer al Serviciului Român de Informaţii la Prahova. “Este vorba despre Sabin Iancu, care l-a selectat pe procurorul Negulescu să facă treburile murdare şi l-a ajutat să măsluiască dosare şi să găsească denunţători falşi şi mincinoşi. Acest Negulescu a folosit una dintre cele mai josnice persoane, aşa-numitul Răzvan Alexe pentru a obţine denunţuri în peste 20 de dosare care îl au ca denunţător”, a mai spus Ghiţă.

Fostul parlamentar a vorbit şi despre cazul fostului primar din Ploieşti, Iulian Bădescu, despre care spune că s-a ales cu dosar penal pus la cale chiar cu ajutorul finei sale.

“Familia Bădescu şi-a ales nişte fini pe care să îi călăuzeacă în viaţă, dar s-a demonstrat că acei fini erau prieteni cu familia procurorului Negulescu. Claudia Tănase care din fina primarului Bădescu a ajuns denunţătorul lui, dosarul fiind făcut de procurorul Negulescu. Acesta a ales să pună tehnică de înregistrare pe fină să o trimită acasă la fostul primar să obţină denunţuri ca să scape de o datorie de 100.000 de euro. Ăsta e dosar? Când a venit CSM să verifice a minţit şi a spus că nu a făcut acte de urmărire penală. Am prezentat dovezi clare că Negulescu a dispus începerea urmării penale. În cazul meu a măsluit probe. Mă refer la cazul familiei Ponta din 2015, m-am trezit amestecat într-o poveste pe ale cărei personaje nu le cunoşteam, am văzut că nişte oameni au fost forţaţi să dea declaraţii împotriva mea, oameni pe care nu i-am cunoscut. Apoi, a apărut un alt dosar în care erau foşti colegi de facultate, le-a distrus afacerile. Erau oameni cu care poate mai ţineam legătura ocazional, nu aveau nicio vină, nu trebuie să-i facă pe procurori ca o relaţie cu ei să le distrugă firmele”, susţine Ghiță.

Sebastian Ghiţă a prezentat şi o înregistrare despre care spune că este “între SRI şi DNA” şi care arată care este relaţionarea dintre procurorul Negulescu şi şeful SRI Prahova. În aceasta, unul dintre interlocutori vorbeşte despre Claudia Tănase care “i l-a dat pe Iulian Bădescu”.

Ghiţă susţine că s-a ales şi cu un dosar de dare de mită, pentru menţinerea în funcţie, “dosar făcut pe baza unor declaraţii obţinute în condiţii dubioase. Când m-am uitat, decizia era luată de Laura Codruţa Kovesi în urma unor proceduri de la CSM. Cum poţi să mă acuzi pe mine fără nicio dovadă sau document”

Fostul deputat acuză procurorii că au ajuns să facă justiţie pe baza unor denunţuri obţinute în condiţii îndoielnice. “Alte situaţii: au apărut mulţi oameni care sunt în închisoare şi sunt învăţati să facă acord de recunoaştere, dar sunt învăţaţi să facă denunţuri împotriva altora. E greu de înţeles cum unii procurori au fost învăţaţi să dea mită pedepse mai mici sau scoaterea unor capete de acuzare. Dacă procurorul face asta, cum mai putem avea încredere în astfel de justiţie? Au găsit personaje ca Pinalti şi un om numit Berdilă să îi convingă să facă denunţuri în condiţiile în care i-am văzut de câteva ori în viaţa mea. Toate aceste lucruri inventate mă fac să cred că alunecăm pe o pantă abruptă şi că această dorinţă nebună a DNA de a face să ne turnăm fiecare pe fiecare până nu mai rămâne niciunul fără dosar e haotică, fără sens şi, dacă mai continuăm aşa, România va pierde”, susţine Ghiţă.

Aceasta este cea de-a doua înregistrare în care apare Sebastian Ghiţă, după ce în prima a făcut acuzaţii legate de modul în care a fost presat să facă denunţuri împotriva lui Liviu Dragnea, a povestit cum se întâlnea cu Laura Codruţa Kovesi şi un şef al staţiei CIA din România în sediile SRI şi cum a mers la petrecere la Sinaia cu şefa DNA şi Vasile Dîncu.

Procurorii DNA vor cere arestarea fostului parlamentar, spun surse judiciare, după ce acesta a încălcat măsura controlului judiciar şi nu s-a prezentat joi la sediul IPJ Prahova. Poliţia din Ploieşti a notificat deja Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, susţin sursele judiciare.