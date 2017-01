Sebastian Ghiță dezvăluie că lui „Iohannis îi e frică de dosarele ce i se pot face soției sale”

Fostul deputat Sebastian Ghiţă dezvăluie legătura strânsă pe care a avut-o cu generalul SRI Florian Coldea. Sebastian Ghiţă a arătat la RTV că a fost în februarie 2010 înaintea congresului PSD într-o vacanţă exotică cu Florian Coldea.

Sebastian Ghiță face noi dezvăluiri despre adjunctul şefului SRI, generalul Florian Coldea, şi despre relaţia de prietenie pe care a avut-o cu acesta. Fostul deputat arată că a petrecut mai multe vacanţe împreună cu Coldea şi cu familiile în străinătate şi că acesta se ferea ca Traian Băsescu să afle despre relaţia lor de prietenie. Omul de afaceri a precizat că „binomul” Coldea – Kovesi îl are „prizonier” pe preşedintele Klaus Iohannis.

„Poate vă întrebaţi de ce am făcut toate aceste dezvăluiri şi de ce am avut curajul să spun ceea ce cred eu că s-a stricat în România în ultimii ani şi cine sunt cei care în opinia mea sunt vinovaţi. Am făcut-o pentru că deja lucrurile avansează galopant spre un fel de teroare căreia nimeni nu-i va mai putea rezista.

În ultima apariţie v-am prezentat mai multe date despre relaţiile cu Coldea şi Kovesi. Am să mă concentrez pe legătura cu Florian Coldea. La începutul lui 2010 în debutul lunii februarie am fost împreună cu familiile în Seychelles, doar noi. Era înainte de congresul PSD şi am hotărât să mergem într-o vacanţă, înt-o insulă exotică. Am stat împreună şi se poate verifica uşor. Am stat la Hilton Seychelles SPA. Dintr-o întâmplare am găsit acasă pliantul de la hotel. Am stat 10 zile şi îmi aduc aminte că îl rugam să-l ajute pe Ponta să câştige alegerile PSD, însă Coldea îmi spunea că Băsescu nu-l vrea pe Ponta. Diaconescu, Geoană, oricine, dar să nu ajungă Ponta la PSD a fost mesajul. Dan Andronic de la EVZ poate să confirme că ne-am intersectat la întoarcere pe aeroportul din Istanbul. Atunci a stat de vorbă la îmbarcare în avion şi cu mine şi cu Coldea. Florian Coldea s-a speriat de Andronic şi deşi avea bilet la business s-a dus la clasa economic. Îi era frică să nu afle Băsescu cu cine a fost în excursie”, a arătat la România TV Sebastian Ggiţă.

Iohannis, prizonierul lui Coldea şi Kovesi

Fostul deputat Sebastian Ghiță declară, în a șaptea înregistrare difuzată de România TV că președintele Klaus Iohannis se teme de Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea din cauză că soția sa, Carmen Iohannis, are probleme cu legea.

”Rezultatul celor 10 ani de frică şi teroare au fost aducerea lui Iohannis la putere. El e prizonierul lui Coldea şi Kovesi. Îi e frică de dosarele pe care i le poate face doamnei Carmen Iohannis. Ameninţarea cu dosare penale planează şi asupra preşedintelui. Coldea şi Kovesi conduc Parchetul şi DNA, dar şi SRI-ul.”, a spus Sebastian Ghiță.