Seară de muzică gospel la biserica romano catolică Calvaria

Biserica romano catolică Calvaria a găzduit duminică, 15 ianuarie un concert de muzică gospel susţinut de grupul vocal Joyful, un nume de referinţă în Satu Mare pentru acest gen muzical.

De bună seamă sătmărenii iubesc muzica, iar acest lucru s-a putut vedea cu ochiul liber după numărul impresionant de persoane care au participat la concert. Biserica a fost arhiplină cu spectatori de toate vârstele, semn că muzica uneşte sufletele într-o armonie perfectă. A fost o seară magică, cu un dar special, potrivit pentru acest început de an.

Grupul vocal Joyful, condus de Budean-Mihaly Judit, pianistă a Filarmonicii Dinu Lipatti şi profesoară de pian a Şcolii de Arte din Satu Mare a luat fiinţă în vara anului 2012.

Grupul este format din foşti elevi ai şcolii, care la ora actuală sunt profesionişti în diferite domenii de activitate, dar pentru care muzica a rămas o preocupare de suflet. Iar această bucurie a muzicii au dorit să o împărtăşească şi spectatorilor sătmăreni prin interpretarea unui repertoriu bogat, cu piese consacrate genului („Joyful, Joyful, We Ador Thee”, „I feel the spirit”, „Be Still, for the Presence of the Lord”, „My Lord, What a Morning”, „Our Father” , „What a wonderful World”, „Hallelujah” şi multe altele) unele dintre ele cuprinse pe coloana sonoră a unor filme binecunoscute şi nu numai.

S-a cântat cu inima, cu privirea, cu toată fiinţa lor, reuşind să transmită audienţei emoţia unei stări de bine, de pace şi încântare. S-a aplaudat frenetic după fiecare piesă în semn de consideraţie pentru cadoul muzical oferit.

La final, părintele Iulian Budău a mulţumit grupului vocal Joyful pentru seara minunată, însă nu înainte de a aprecia efectul miraculos al muzicii care poate să transforme, să modeleze inimi şi să creeze o lume mai frumoasă.

Cei 15 membri ai grupului vocal au fost răsplătiţi nu numai cu ropote de aplauze, dar şi cu buchete de flori din partea publicului şi câte un trandafir roşu din partea parohiei.

Meritul de avea o seară de duminică reuşită revine tuturor membrilor grupului Joyful după cum urmează< director, pian< Budean Mihaly Judith> Soprano – Covacic Tünde, Süveg Emese, Pop-Szováti Melinda, Ludescher Merk Annamária, Lázár Eszter> Alto – Beregi Hajnalka, Németi Judit, Szórádi Éva, Nevezi D. Csilla>Tenorş Nevezi D. Péter, Cheovari Ciprian, Süveg Károly> Bass – Németi Sándor, Szatmári Elemér, Orbán István. De asemenea, este de apreciat gestul organizatorilor, parohia Calvaria pentru grija de a oferi oamenilor nu numai cuvinte pline de înţelepciune, dar şi momente muzicale cu totul aparte, care cel puţin pentru o vreme ne desprind de tot zbuciumul cotidian.