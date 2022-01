Se va lăsa păcălit PNL de PSD?

PSD continuă să joace ca şi cum ar fi în opoziţie, dar ca să salveze ţara a acceptat să intre la guvernare. Practic PSD se pregăteşte pentru alegerile din 2024, când preşedintele Iohannis îşi va termina mandatul. Orb să fii şi să nu vezi că fiecare gest al PSD este un fault aplicat partenerului de guvernare. Când nu reuşeşte să le dea la gioale PNL-iştilor, joacă la ofsaid. Aşa procedează în cazul certificatului verde, aşa face când este vorba despre măsuri fundamentale, drastice pentru moment, dar vitale pentru viitor.

Aşa cum PNL a fost păcălit de PSD după experimentul USL, va fi şi după parteneriatul actual. Populismul simplist, demagogia structurală a partidelor de stânga, înfloreşte mai ales în timpul unor crize economice. Omul cu resurse puţine are nevoi simple, orice ban în plus îl ajută să cumpere o pâine în plus, o pereche de ghete pentru copil.

În condiţiile în care anul 2020 a fost unul al crizei pandemice, anul declanşării crizelor economice şi sociale, este de la sine înţeles că partidul aflat la guvernare va plăti electoral. Lipsa de unitate a coaliţiei de dreapta, PNL-USR-UDMR, fricţiunile politice dintre PNL şi USR, ca şi disputele din interior, au fragilizat un partid ca PNL, încă insuficient de copt pentru guvernare după fuziunea cu PDL. Lipsa unui program ferm, penuria de cadre bine pregătite, luptele interne pentru influenţă şi putere, dar mai ales voinţa politică de reformare din temelii a arhitecturii statului, au făcut din PNL un partid mai aproape de amatorism decât de profesionalism. Ministrul Grindă, Monica Anisie, Victor Costache… Cine sunt ăştia?

Discutabile ambele guverne PNL, şi cel condus de Ludovic Orban şi cel condus de Florin Cîţu, nici al treilea guvern PNL nu are o echipă puternică, fermă, care să-şi poată impune punctul de vedere în faţa PSD.

Relaţiile PNL-USR au fost cum au fost. Partidele conduse de Dan Barna şi Dacian Cioloş, USR şi PLUS, s-au lăsat purtate de val şi au crezut că pot depăşi, în sondaje, PNL-ul. Competiţia mută la început, a izbucnit ca un vulcan după ce Florin Cîţu a dat afară doi miniştri USR, crezând că în felul acesta le va da o lecţie useriştilor şi vor sta la locul lor. A socotit greşit. USR-iştii s-au înfuriat şi au decis să-l dea jos pe premierul PNL.

Ce a urmat se ştie. USR a fost dat afară de la guvernare, iar PNL s-a văzut obligat să intre în combinaţie cu PSD.

Mai există o variantă potrivit căreia preşedintele Iohannis a adus PSD-ul la guvernare pentru a-l eroda, în felul acesta deschizând o cale de creştere pentru PNL.

Dar PSD este vulpe bătrână. Nu poate fi păcălită uşor de un iepuraş. Frica PNL de a nu supăra electoratul se manifestă prin lipsa acţiunilor în forţă, a măsurilor de restructurare absolut necesare unui stat supradimensionat. PNL se izbeşte zi de zi de rezistenţa birocratică a instituţiilor, de presiunea liderilor sindicali în cea mai mare parte aflaţi sub influenţa PSD. Aşa cum de altfel este şi normal. Sindicatele sunt o parte a societăţii care au probleme sociale, care vor salarii mai mari, condiţii de muncă mai bune.

Pe de altă parte, PNL, prin modul de comportare, prin indolenţa şi aroganţa unor lideri, şi-a pierdut în bună parte şi susţinerea societăţii civile, a asociaţiilor civice, artiştilor liber profesionişti, iar prin modul defectuos de comunicare a pierdut şi susţinerea mass media.

Aşa stând lucrurile nu este o surpriză că Marcel Ciolacu afirmă de câte ori are ocazia că PSD nu ţine neapărat să fie la guvernare, că este dispus oricând să facă apel la alegători, prin alegeri anticipate.

De la formarea guvernului PSD-PNL-UDMR sunt suficiente probe care demonstrează că PNL se lasă prea uşor manevrat de PSD. Până la urmă se va repeta scenariul USL? Nu se întrevede, deocamdată, o finalitate în favoarea PNL.