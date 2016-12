Se va ajunge la suspendarea preşedintelui Iohannis?

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a anunţat că respingerea ca premier a lui Sevil Shhaideh este un semnal că preşedintele vrea să declanşeze criza politică şi că sunt voci care iau în considerare suspendarea şefului statului.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marţi că, în următoarele două zile, PSD şi ALDE vor lua o decizie cu privire la ce vor face în legătură cu refuzul şefului statului de a desemna premierul propus de cele două formaţiuni – Sevil Shhaideh -, iar dacă vor ajunge la concluzia că este bine pentru ţară suspendarea din funcţie a lui Klaus Iohannis, nu o să aibă nicio ezitare.

„M-am consultat cu colegii, mâine — cel mai târziu poimâine, o să trebuiască să luăm o decizie şi, parafrazându-l pe cel care a vorbit la ora 12,00, vreau să cumpănesc foarte bine, dar nu între un interes personal sau de grup, ci între ceea ce este bine sau rău pentru România. Nu are rost să ne ascundem după degete. Am primit o avalanşă de mesaje de la oameni care cer cu fermitate suspendarea preşedintelui. Nu este o decizie uşoară. Dacă, în urma acestei analize, vom ajunge la concluzia că pentru ţară e bine să îl suspendăm pe preşedinte, nu o să am nicio ezitare”, a afirmat Dragnea, într-o conferinţă de presă la Palatul Parlamentului. notează Mediafax

Şi Călin Popescu Tăriceanu a sprijinit la rândul său afirmaţiile liderului PSD: „Se doreşte declanşarea unei crize politice majore. Va trebui sa stăm sa cumpănim bine ce decizie se va lua. Noi nu dorim să băgăm Romania într-o criză politică.”

