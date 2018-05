Se stabilește finala Europa League

În seara de joi vom cunoaște echipele care vor juca finala Europa League, sezonul 2017-2018. Rezultatele din manșa tur nu ne oferă joi nicio favorită clară, lupta rămâne deschisă.



Ambele meciuri încep de la ora 22:05 și vor putea fi urmărite în direct pe micul sau marele ecran.

Program, rezultate din tur, televizări:

• Atletico Madrid – Arsenal (1-1, Pro X, Telekom Sport 1, Look Plus)

• Salzburg – Marseille (0-2, Telekom Sport 2, Look TV)