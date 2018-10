Se scrie istorie în boxul sătmărean!

Luni începe Campionatul Naţional de cadeţi, primul desfăşurat vreodată la Satu Mare

Municipiul Satu Mare se pregăteşte să găzduiască un eveniment istoric, în perioada 22-27 octombrie vom organiza în premieră o finală de campionat naţional la box. Federaţia de specialitate ne-a încredinţat Campionatul Naţional de cadeţi, adică cel dedicat sportivilor de 13 şi 14 ani. La Satu Mare vor sosi peste 300 de sportivi de la cele mai importante cluburi de profil din România.

De la noi vor urca în ring opt sportivi:

Olimpia Căuaş: Bocsi Balazs – 46 kg, Erik Bone (90 kg). Antrenor: Mihai Stan.

CS Voinţa Satu Mare: Daniel Ligner (46 kg), Attila Kiss (54 kg), Rudolf Bogar (56 kg), Robert Buttyan (65 kg), Edvin Revesz (68 kg). Antrenor: Gheorghe Sabău.

CS Voinţa Satu Mare: Marco Lakatos (105 kg). Antrenor: Toader Vârlan.

Totodată, pentru această competiţie a fost convocat şi sătmăreanul Ioan Gavriş – arbitru AIBA. AJB Satu Mare va mai da alţi trei arbitri: Adrian Lazor, Arpad Nagy, Ramona Cioca.

Spre surprinderea multora, deşi este un eveniment foarte important, municipalitatea a acordat organizatorilor doar sala veche LPS şi nu cea de pe strada Ady Endre. Asta chiar dacă baschetbalistele de la CSM evoluează în deplasare la sfârşitul săptămânii viitoare. În mijlocul sălii “Gheorghe Gyurkan” va fi montat un singur ring, cel de la CS Voinţa.

“Sunt vreo 6-7 ani de când maestrul Liviu Gheţe m-a convins să mă implic în boxul sătmărean alături de echipa existentă. Am acceptat şi i-am spus că îmi doresc să facem astfel încât să ajungem pe harta boxului românesc, ca pe vremuri. Organizarea unui campionat naţional era un punct pe care ni l-am propus să-l atingem. Am avut nişte priorităţi, le-am parcus, am redevenit importanţi în România ca şi ramură de sport. Sper ca în următorii ani să mergem cât mai sus, ceea ce am început să continue cei implicaţi direct acum, pentru că eu sunt cu alte obligaţii”, ne-a declarat Florin Mulcuţan, consilierul ministrului MTS, Ioana Bran.

Program Campionatului Naţional de cadeţi:

• 22-24 octombrie: preliminarii, de la ora 15:00

• Joi, 25 octombrie: zi liberă

• Vineri, 26 octombrie: semifinale, de la ora 15:00

• Sâmbătă, 27 octombrie: finale, de la ora 14:00

La Satu Mare va veni Vasile Cîtea, preşedintele Federaţiei Române de Box, dar şi omologul său din Ungaria, Erdei Zsolt. Lor li se vor alătura şi alte nume importante din boxul românesc, printre alţii: Mihai Leu, Dorel Simion, Sorin Pantera Tănăsie.

Campionatul Naţional de box este organizat de Federaţia Română de Box, Primăria şi Consiliul Local Satu Mare, Asociaţia Judeţeană de Box Satu Mare, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Satu Mare.

Informaţia Zilei şi Informaţia TV sunt parteneri media ai acestui eveniment.

Toţi sătmărenii sunt invitaţi la sala LPS “Gheorghe Gyurkan”, intrarea fiind gratuită.

“Lansez invitaţia tuturor celor care au cât de cât dragoste pentru nobila artă să vină alături de noi. Contează mult să fie alături de noi toţi cei care ştiu ce înseamnă simplul fapt că îţi pui picioarele pe salteaua din ring”, ne-a mai spus Florin Mulcuţan.

Emisiunea Panoramic Sportiv din 15 octombrie 2018 poate fi revăzută AICI.