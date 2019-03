Se joacă în toate seriile din Liga a 4-a de fotbal

Oficialii delegaţi de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare

Sfârşitul de săptămână ne rezervă meciuri în toate seriile Ligii a 4-a de fotbal. Sezonul de primăvară începe şi pentru seriile A şi B, doar că în cea din urmă sunt trei meciuri amânate şi o retragere din campionat. Pentru că suntem la debut prezentăm în rândurile de mai jos şi situaţia din clasamentele seriilor A şi B.



În Seria C se va juca pentru etapa cu numărul 16. Iar aici avem şi un derby interesant. Victoria Carei (locul 3) primeşte vizita celor de la Ciumeşti (locul 2). Şi de precizat că în cazul unui rezultat pozitiv, echipa din Ciumeşti trece pe primul loc, depăşeşte AS Căpleni, liderul actual, dar care stă în runda aceasta.

Meciurile juniorilor iau startul la ora 13:00, iar seniorii de la ora 15:00. Vă lăsăm cu programul din judeţ, dar şi cu oficialii delegaţi de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare.

Liga 4, Seria A (etapa 12)

Duminică, 24 martie

• Micula – Agriş (arbitrează L. Pop, T. Kopriva, F. Moisa, observator V. Stoica)

• Medieşu Aurit – Lazuri (S. Elek, I. Bauer, A. Bauer, I. Turtureanu)

• Odoreu – Dumbrava (S. Bărbuş, A. Estan, I. Ghencean, E. Halici)

• Botiz – Apa (juniorii pe 27 martie, R. Berei, P. Batori, B. Sas, I. Iuhas)

• Halmeu – Negreşti (brigadă Maramureş, Ghe. Dumitraş)

• Oraşu Nou – Livada (14:00/ 16:00, C. Matei, D. Gherman, I. Bilţ. G. Rus)



Liga 4, Seria B (etapa 12)

Duminică, 24 martie

• Ardud – Dorolţ (teren Dorolţ, A. Peter, T. Juhasz, V. Ardelean, N. Morar)

• Vetiş – CSM Satu Mare (Ş. Bathory, L. Lukacs, S. Nagy, I. Borz)

• Doba – Păuleşti (amânat)

• Babţa – Decebal (amânat)

• Moftinu Mic – Oar (amânat)

• Craidorolţ – Beltiug (nu se dispută, Craidorolţ s-a retras din campionat)



Liga 4, Seria C (etapa 16)

Sâmbătă, 23 martie

• Carei – Ciumeşti (S. Kovacs, Z. Kopriva, B. Rad, T. Kegyes)

Duminică, 24 martie

• Ghenci – Cămin (G. Chiorean, N. Sălăgean, R. Botoş, Z. Rozs)

• Tiream – Sanislău (C. Rebegea, D. Bonţidean, S. Raţ jr., C. Ziman)

• F. Căpleni – Lucăceni (M. Omuţ, A. Pop, A. Corb, I. Petz)

• Pişcolt – Andrid (S. Raţ, T. Popescu, C. Zsigrai, Z. Torok)

• AS Căpleni stă

Cupa României

Sâmbătă, 23 martie

• Olimpia MCMXXI – Doba (ora 15:00, C. Rebegea, C. Matei, M. Bumbuc, A. Cseh)