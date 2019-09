Se încheie ‘Neamt Piano Festival’, ediţia a III-a

Duminică, 15 septembrie 2019, se încheie Neamţ Music Festival, ediţia a treia. Evenimentul îl are ca director artistic pe Daniel Petrică Ciobanu, tânărul pianist român care în anul 2017 a câştigat premiul al II-lea la prestigiosul concurs Arthur Rubinstein de la Tel Aviv. Derulat sub genericul Duality, festivalul a inclus concerte de muzică clasică şi de jazz, recitaluri şi cursuri de măiestrie.

Seria se încheie cu o gală, în cadrul căreia vor fi interpretate Concertele pentru pian şi orchestră de Frederic Chopin şi de Franz Liszt. Soliştii – pianiştii Charles Richard Hamelin, Alexander Ullman, Lukas Geniusas şi Vitaly Pisarenko – vor fi acompaniaţi de Orchestra Română de Tineret dirijată de Gabriel Bebeşelea. Evenimentul este găzduit de Cinema Dacia din Piatra Neamţ, de la ora 19,00.

Neamţ Music Festival are loc în acest an sub egida Festivalului Internaţional George Enescu.