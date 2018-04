Se decid semifinalistele Ligii Campionilor

Marți și miercuri se joacă returul din sferturile Ligii Campionilor la fotbal. Putem anticipa deja echipele calificate în semifinale, dar poate vor fi surprize așa că ne abținem. Toate meciurile încep de la ora 21:45.



Program, rezultatele din tur și televizări:

Marți, 10 aprilie

• AS Roma – Barcelona (1-4, Telekom 1, Look TV)

• Manchester City – Liverpool (0-3, Pro TV, Telekom 2)

Miercuri, 11 aprilie

• Bayern – Sevilla (2-1, Telekom 2, Look TV)

• Real Madrid – Juventus (3-0, Telekom 1, Look Plus)