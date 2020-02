Se cere tăiere de întinerire a copacilor de deasupra parcărilor din Satu Mare

Un sătmărean ne-a contactat recent la redacție, nemulțumit fiind că nu se taie crengile din curțile în care sunt parcări.

„Am observat că se taie crengile unor copaci prin municipiul Satu Mare. Dar se face acest lucru doar prin zonele unde sunt drumuri principale, de exemplu Careiului. Am tot așteptat câteva zile, dar în curțile din zona în care locuiesc, Micro 14, nu s-a ajuns. Mă refer la parcările unde ne lăsăm mașinile pentru că am plătit abonament. Deasupra lor sunt copaci uriași și ne este frică că într-o dimineață ne vom trezi cu o creangă peste mașină. Și atunci cine va răspunde? Noi nu avem voie să tăiem copacii. Și atunci? Vântul este extrem de puternic în această perioadă în Satu Mare. M-am speriat când am văzut creanga din fotografie căzută aproape de mașina mea. Aș ruga autoritățile să se ocupe și de zonele în care sunt parcări”, ne-a declarat Ș. Ovidiu.