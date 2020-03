Se arată un weekend frumos, dar răcoros la Satu Mare

După o zi de primăvară minunată, de care am avut parte joi, meteorologii prevestesc o nouă răcorire treptată a aerului.

Zilele următoare starea vremii în zona Sătmarului va fi determinată de un front atmosferic rece, de origine siberiană, ce va împinge spre sud frontul cald care ne-a făcut să ne putem bucura de o zi superbă. Astăzi cerul va fi predominant închis, fiind posibile ploi, în cantități variabile. Temperaturile maxime vor oscila în jur de 13 grade C, iar mâine în zori minimele în jur de 3 grade C. Sâmbătă și duminică cerul devine predominant senin, dar aerul se va răcori, cu valori termice maxime cuprinse între 8 și 11 grade C și minime de 0 grade C, pe alocuri chiar până la -2 grade C.