Se anunță o campanie Black Friday cu recorduri

Comerțul românesc va înregistra, în acest an, cel mai spectaculos Black Friday din istorie, cu peste 10 milioane de produse vândute în numai câteva zile și încasări de circa 300 de milioane de euro la nivelul lunii noiembrie, arată o analiză Frames, realizată pe baza estimărilor din piață. Cea de-a noua ediție a Black Friday a debutat deja la unele magazine, însă punctul culminant va fi pe 15 noiembrie, ziua în care toți marii jucători din piață, de la IT&C la fashion, home&deco, food, beauty, servicii etc. au anunțat campanii speciale în care reducerile de prețuri vor merge până la 80-90%.

Potrivit estimărilor analiștilor de la Frames, ediția din acest an va aduce un plus de cel puțin 50 de milioane de euro încasări pentru retaileri, în condițiile în care campania de Black Friday a ajuns la un nivel de maturitate.

“De la gestiunea stocurilor la pricing, extinderea opțiunilor de plată (rate fără dobândă, leasing etc.) și campaniile de promovare mult mai bine targetate, 2019 va consemna un plus semnificativ la capitolul oferte și servicii de suport. Business-ul de Black Friday 2019 vine, pe de altă parte, într-un moment cum nu se poate mai bun și în privința cererii, creșterile de salarii și modificarea obiceiurilor de consum generând un plus semnificativ și în acest segment’’, arată analiza Frames.

În 2018, Black Friday a adunat, în numai cîteva zile, vânzări de 250 de milioane de euro. Unul dintre liderii pieței care și-a declarat oficial rezultatele de Black Friday a înregistrat vânzări cu 28% mai mari decât în 2017, acestea ajungând la nivelul de 460 mil. lei. Platforma de e-commerce a adunat, în numai o zi, 9.5 milioane de vizite și a atras peste 55.000 de clienți noi.

Alt retailer estima, zilele trecute, că 2019 va aduce cel mai mare Black Friday din istoria companiei, cu reduceri la peste 750.000 de produse în online și în 155 de magazine din 114 orașe.

Toți marii jucători din piață au învățat din lecția Black Friday, astfel că ofertele vor consemna o paletă mai largă de produse și servicii, la prețuri competitive.