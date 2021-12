Scrisoarea lui Mirel Rădoi pentru susţinătorii echipei naţionale de fotbal a României

Aşa cum se ştie, Mirel Rădoi a ajuns la finalul mandatului de selecţioner al României. Fostul internaţional român Mirel Rădoi a dorit să transmită o scrisoare deschisă. În total, la loturile U21, U23 şi prima reprezentativă, Mirel a bifat 38 de partide, având 18 victorii, 8 egaluri şi 12 înfrângeri.

Scrisoarea lui Mirel Rădoi:

“A venit momentul să ne luăm rămas bun. Am amânat să fac asta pentru că nu îmi e uşor, dar e timpul ca echipa naţională a României să meargă înainte fără mine.

Sunt trist. Trist pentru că se încheie un proiect în care am investit foarte mult şi unde mi-am dorit enorm să reuşesc. Obiectivul nu a fost îndeplinit, dar am speranţa că jucătorii promovaţi în ultimii ani vor face performanţă în tricoul echipei naţionale şi vor duce România la turnee finale.

Sunt şi fericit pentru că am avut onoarea de a reprezenta din nou România, de a asculta iarăşi imnul naţional de la nivelul gazonului. Pentru mine, jucător sau antrenor, meciuri oficiale sau amicale, de fiecare dată emoţiile sunt la fel, se face pielea de găină… Am trecut prin multe în această perioadă de timp: pandemia, acţiuni anulate, program modificat, cazuri pozitive, stadioane goale. Nu vreau să credeţi că sunt scuze, sunt doar nişte încercări care ne-au întărit şi care vor face experienţa mea ca selecţioner să fie una neuitată.

Doresc să mulţumesc Federaţiei Române de Fotbal pentru şansa care mi s-a oferit, deşi nu aveam o experienţă mare în spate, precum şi colegilor din toate departamentele FRF cu care am lucrat pentru modul în care am colaborat în toată această perioadă de timp. De asemenea, mulţumirile mele merg către Liga Profesionistă de Fotbal şi deţinătorii de drepturi TV pentru faptul că mereu am găsit înţelegere în programarea partidelor înainte de o acţiune a echipei naţionale.

Suporterilor echipei naţionale le mulţumesc pentru că m-au acceptat, am simţit căldura lor. Regret că nu ne-am putut întâlni mai des, din cauza restricţiilor, dar i-am simţit aproape. Au reuşit să ne facă să ne simţim acasă în Italia, în 2019. Nu voi uita vreodată semifinala de la Bologna, unde, din 20.000 de spectatori, 18.000 au fost români. Niciodată nu m-am simţit mai mândru că sunt român decât în faţa lor, a suporterilor echipei naţionale, acolo, jos, pe teren. Continuaţi să iubiţi echipa naţională, necondiţionat! E a voastră, a noastră, a tuturor românilor!

Jucătorii… Ei sunt şi vor fi mereu cei mai importanţi. Le mulţumesc pentru modul în care s-au prezentat la echipa naţională şi cum au răspuns la modul de lucru al meu şi al staff-ului meu! Cu unii dintre ei am lucrat din 2018, încă de la Under 21, i-am văzut cum cresc şi cum se dezvoltă. Am trăit împreună momente minunate în Italia, am creat o familie şi o unitate de grup unică, atmosferă pe care ulterior am recreat-o şi la prima selecţionată, alături de jucătorii mai experimentaţi. Mesajul meu către tricolori este să aibă încredere în ei şi să nu lase pe nimeni să le spună că nu au valoare! Să creadă în ei şi să muncească pentru ei, în primul rând. Şi să nu uite că nu există bucurie mai mare ca fotbalist decât atunci când faci milioane de suporteri fericiţi! Sunt norocoşi că au şansa de a realiza asta, să profite de ea! Mult succes, băieţi! Hai, România! Mirel Rădoi, suporter al echipei naţionale… pentru totdeauna.”