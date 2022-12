Scrisoare pastorală a episcopului greco-catolic Vasile

† Vasile

Episcop greco-catolic de Maramureş

SCRISOARE PASTORALĂ

Naşterea Domnului 2022

Întru aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu

către noi, că pe Fiul Său cel Unul Născut

L-a trimis Dumnezeu în lume,

ca prin El viaţă să avem.

(1Ioan 4,9)

Onoraţi părinţi preoţi,

Cuvioşi călugări, cuvioase surori,

Dragi credincioşi,

Sărbătoarea Naşterii Domnului ne aduce şi în acest an,

pe care l-am parcurs şi îl cunoaştem deja, cu provocările

şi greutăţile lui, bucuria sfântă a întâlnirii şi primirii

Pruncului Isus, care vine în lume pentru noi şi pentru a

noastră mântuire. Adunaţi împreună în jurul sfintelor

altare, primim şi noi cu bucurie cuvântul de încurajare şi

vestea cea bună a îngerilor, ce ne vestesc astăzi, precum

păstorilor odinioară: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc

vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul, că vi s-a

născut azi Mântuitor Care este Hristos Domnul, în cetatea lui

David. (Lc. 2,10-11).

Confortaţi şi încurajaţi de acest cuvânt al Sfintei

Evanghelii, parcurgem şi noi în mod spiritual drumul vieţii,

contemplând azi, chipul luminos al Pruncului Isus în peştera

Betleemului şi împreună cu Preacurata Fecioară Maria, cu

Sfântul Iosif, cu magii şi cu păstorii, aducem şi noi darurile

noastre de rugăciune, de mulţumire, de iubire şi ataşament

faţă de Dumnezeu Cel pururi viu, care ne însoţeşte mereu

cu dragostea şi bunătatea Sa.

Sărbătoarea Crăciunului ne readuce din nou în faţa

acestui adevăr, enunţat de sfântul evanghelist Ioan: întru

aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu către noi, că pe

Fiul Său cel Unul Născut L-a trimis Dumnezeu în lume, ca

prin El viaţă să avem. (1 Ioan 4,9). Mai înainte de toate cele

necesare şi trebuincioase pentru o viaţă bună şi demnă,

avem datoria recunoaşterii darului pe care Dumnezeu îl

face omenirii în Pruncul Isus, şi împreună cu acest dar, viaţa

însăşi se reînnoieşte şi se înnobilează. Darul credinţei ne

conferă această posibilitate de a-l primi pe Isus şi învăţătura

Sa, de a-i fi ucenici şi împreună vestitori şi făuritori de

comuniune şi pace.

Parcurgem astăzi şi noi, creştinii secolului XXI, în chip

spiritual, în această frumoasă sărbătoare a Crăciunului,

drumul nostru de credinţă înspre locul naşterii lui Isus

pentru a-l adora şi a-l primi în inimile noastre, bine ştiind

că în El a binevoit Dumnezeu să sălăşluiască toată plinirea.

(Col. 1,19).

Aşa cum textele Sfintei Scripturi adeveresc,

evenimentul naşterii lui Isus, deşi necunoscut de oamenii

timpului, se petrece în firescul lumii de atunci şi în modestia

sărăcăcioasă a unui adăpost pentru animale, însă este

voit de Tatăl ceresc şi întrece toate celelalte evenimente

ale lumii, din toate timpurile, devenind pentru om far de

lumină şi de speranţă, pentru istorie punct de referinţă,

iar pentru noi credincioşii, începutul mântuirii. Era noapte

atunci, cum este noapte şi acum în tot ce-i omenesc.

Speranţa se stinge în sufletele multor oameni şi privirea

lor revarsă trista constatare a unei lumi nedrepte, ce aduce

suferinţă din războaie, neîncredere şi scepticism din cauza

provocărilor economice, ostilitate şi divizare din cauza

egoismului exacerbat. O lume ce îşi are mereu parametrii

ei de limită şi greşeală, de neîmplinire şi neajuns, o lume

în întuneric. În acest ambient social deformat de om şi în

această cultură a inimii sărăcite, vine Domnul să se nască

şi să ne mântuiască. Fiecare este găsit de Sărbătoarea

Crăciunului în starea în care se află şi în situaţia concretă

a vieţii lui şi de aceea, nimeni să nu dispere şi nici să se

teamă, pentru că Domnul doreşte să ne întâlnească.

Iată cum exprimă sfântul apostol Pavel sentimentele

sale de bucurie şi gratitudine, în una dintre Scrisorile sale,

pe care le împărtăşeşte cu comunitatea creştină din Colose,

devenind azi şi pentru noi încurajatoare: mulţumim cu

bucurie Tatălui Celui Care ne-a învrednicit pe noi să luăm

parte la moştenirea sfinţilor, întru lumină. El ne-a scos de

sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în împărăţia

Fiului iubirii Sale. (Col. 1, 12-13).

Prin aceste cuvinte, apostolul ne aminteşte că viaţa

creştinului şi drumul lui în lume şi societate este diferit, a

ieşit din întuneric şi umblă într-o lumină şi cunoaştere nouă.

Ne aminteşte de asemenea, nouă celor de azi, că primind

darul lui Dumnezeu făcut nouă în sărbătoarea Crăciunului,

suntem şi rămânem în lumină. Creştinul primind în inima

sa darul credinţei şi pe Pruncul Isus începe mereu un

drum nou în speranţă şi poartă cu el lumina ce luminează

în întunericul lumii. Oricât de dens ar fi acest întuneric

al timpului pe care îl trăim, perceput diferit de fiecare

om, acesta tot nu poate cuprinde în totalitate inima celui

credincios, pentru că Cuvântul s-a făcut trup şi s-a sălăşluit

între noi. (Ioan 1,14).

Iubiţi credincioşi,

Tot în Sărbătoarea Naşterii Domnului suntem invitaţi

să conştientizăm şi mai mult, şi totodată, să redescoperim

dragostea pe care Dumnezeu o are pentru noi, pornind de

la libera Lui iniţiativă şi sfântă voinţa Sa, de a-l trimite pe

Fiul său în lume. Acest fapt, confirmat istoric, ne spune că

există un plan al lui Dumnezeu care se împlineşte, atunci

şi acum, şi acest plan îl priveşte pe omul de ieri şi de azi,

pentru că acesta este destinatarul mesajului Său.

În contextul misiunii lui Ioan Botezătorul, care

chema la pocăinţă şi boteza cu apă pe cei ce doreau să-şi

schimbe viaţa, Isus însuşi spune cu tristeţe despre fariseii

şi învăţătorii de lege, că au lepădat voia lui Dumnezeu faţă

de ei, nebotezându-se de el. (Ioan 7,30). Această constatare

şi cuvânt rostit de Isus, ne spune că omul poate să

zădărnicească planul lui Dumnezeu în ceea ce-l priveşte pe

el şi societatea din care face parte. Fiecare om influenţează

comunitatea în care trăieşte prin gândirea şi faptele sale.

Tot aşa, acelaşi cuvânt al lui Isus ne spune că există un plan

al lui Dumnezeu ce priveşte nu doar viaţa fiecăruia, ci şi

societatea şi instituţiile ei. Planul lui Dumnezeu privitor la

fiecare dintre noi şi comunităţile noastre, poate fi acceptat

şi actualizat prin har şi cunoaşterea lui, precum şi prin

participarea voluntară la împlinirea lui. Pentru a ne pregăti

să primim acest plan, în aşa fel încât să nu se întâmple la fel

ca în cazul fariseilor din evanghelie, este necesar ca fiecare

creştin să-şi pună întrebarea: Doamne, cum îţi descoperi în

acest timp planul Tău de mântuire pentru noi? Cum putem

noi, în aceste încercări ale timpului prezent să intrăm

în acest plan de mântuire şi să nu-l împiedicăm, să nu-l

zădărnicim?

Premisa este evidentă, şi anume, că există un plan de

mântuire pentru fiecare timp şi în orice situaţie socială,

civilă şi culturală. Nu există timpi de degradare absolută,

aşa cum nu există timpi de progres absolut, ci există mereu

timpul lui Dumnezeu, în care fiecare om trebuie să înţeleagă

ce este acesta şi cum fiecare este chemat să-l împlinească.

Acest timp al Domnului există, la fel cum există planul Său

de consolare şi mângâiere, de bucurie şi de pace, pentru

toate timpurile, chiar şi pentru cele dificile.

Înţelegem că în planul lui Dumnezeu este Domnul

Însuşi, Creatorul şi Mântuitorul, Cel care cheamă de la

nefiinţă la fiinţă, Cel ce ne invită să deschidem inima şi

braţele prezenţei Sale în acest timp pe care îl trăim.

Pornind de la prologul Evangheliei Sfântului Ioan, ce ne

spune despre Cuvântul care era la Dumnezeu, cum prin El

toate s-au făcut din tot ce este în univers, şi de asemenea, cum

cu generozitate luminează şi îmbogăţeşte viaţa oamenilor,

înţelegem şi cât de dramatică şi întunecată este refuzarea

Lui, dar şi cât de luminoasă si sfinţitoare este acceptarea şi

primirea Lui: întru ale Sale a venit şi ai Săi nu l-au primit. Şi

celor câţi L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere

ca să se facă fii ai lui Dumnezeu. (Ioan 1,11-12). Aşadar,

în centrul acestui mesaj este pusă libertatea umană şi

libertatea noastră, chemată să facă mereu alegeri.

Iubiţi credincioşi,

În acest timp pe care îl parcurgem, profund marcat de

nelinişti şi îngrijorări, dar şi de căutarea şi revendicarea

sănătoasă a libertăţii, garantată juridic în societăţile

democratice şi susţinută de dorinţa profundă a fiecărui om,

se cuvine să nu uităm de importanţa acesteia şi de modul în

care ea trebuie înţeleasă şi exercitată.

Dincolo de aprofundările filozofice şi dezbaterile

politice referitoare la cum trebuie înţeleasă libertatea şi

formele ei de manifestare, pentru noi creştinii, Evanghelia

este o bună mamă şi învăţătoare. Ea ne aminteşte de

importanţa şi seriozitatea modului de a alege, înţelegând

prin aceasta că libertatea se manifestă şi se actualizează

tocmai în alegere. Aceasta, alegerea, ori este deschidere a

inimii şi atitudine primitoare, ori este refuz şi închidere a

omului în el însuşi. Refuzul este exprimat de Evanghelia

Sfântului Ioan prin aceste cuvinte: lumea prin El s-a făcut,

dar lumea nu L-a cunoscut. Întru ale Sale a venit şi ai Săi nu

l-au primit. (Ioan 1,10-11).

Ştim din experienţa comună că refuzul aduce

indignare şi supărare, făcând loc răului în sufletul omului.

Toată lumea vorbeşte şi se plânge de nedreptăţile vieţii şi

de relele din societate, însă pe lângă această constatare,

se cade să ne întrebăm şi de unde provin toate acestea, de

unde şi cum se naşte răul? Vom constata desigur, că răul se

naşte şi din inima omului, din orgoliul lui de a nu-l primi pe

celălalt, de a nu se accepta pe sine însuşi şi din neatenţia şi

nerespectarea persoanelor. Evanghelia după Sfântul Luca

pe care o ascultăm în aceste zile de sărbătoare, insistă pe

faptul că Isus a fost înfăşat şi pus în iesle, pentru că nu a fost

primit nicăieri şi nu s-a găsit loc pentru el în casa de oaspeţi.

Să nu uităm că libertatea este şi a-l primi pe Hristos în viaţa

şi inima noastră şi a ne deschide mereu spre dragostea Lui.

Crăciunul este această sărbătoare în care îi facem loc lui

Isus în noi şi facem loc şi celui de lângă noi.

A-i face loc lui Isus este cheia mântuirii omului, iar

această chemare universală la împlinire şi dobândire

a vieţii, trebuie mereu confruntată cu graba societăţii

noastre, cu lipsa de răbdare şi cu superficialitatea cu care

oamenii îşi tratează semenii. Câte rele şi păcate se nasc

din incapacitatea omului de a-l primi şi accepta pe celălalt,

atunci când semenul este nerespectat, instrumentalizat,

defăimat pe nedrept. Câte rele provin din relaţiile nesincere

şi din graba de a le consuma frenetic şi egoist, şi înşiruirea

ar putea continua. A nu-i face loc celuilalt are de-a face cu

lipsa din inima omului a păcii şi a interiorizării, a rugăciunii

şi meditării Scripturii, a căutării tainei lui Dumnezeu. Cele

două căi ale inimii omului: primirea/deschiderea spre

celălalt şi refuzul/autosuficienţa, determină toată existenţa

noastră cotidiană.

Cu aceste gânduri şi poveţe, sunt recunoscător

Domnului pentru fidelitatea dumneavoastră în credinţă,

precum şi pentru prezenţa constantă la celebrările liturgice

ale Bisericii, de unde primim hrană sufletească şi lumina

lui Hristos.

În această solemnă zi de sărbătoare, când familiile

se adună şi se bucură fiecare de prezenţa celorlalţi, când

gândurile de comuniune îi cuprind pe toţi fiii şi fiicele ce

nu pot fi acasă, când comunităţile parohiale îmbracă haina

sărbătorii şi membrii lor se bucură că sunt fiii aceleiaşi

familii universale a Bisericii, doresc a mă alătura şi eu

fiecărei familii creştine şi fiecărui membru al comunităţii

noastre bisericeşti, pentru a vă însoţi cu părintească

dragoste, dorindu-vă: Sărbători sfinte şi binecuvântate în

pace şi împlinitoare comuniune!

†Vasile

episcop

Dată în 25 Decembrie, la Baia Mare,

Sărbătoarea Naşterii Domnului a anului 2022.