Scriitorul Mihai Sas şi-a lansat două noi volume

Joi, 13 iulie 2023, la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale din Satu Mare, scriitorul Mihai Sas şi-a lansat două noi volume. Este vorba de “Cristale şlefuite” (Editura Cervantes), prefaţată de Viorel Câmpean, şi „Cu veacul în spate” (Editura Limes), cu prefeţe de Felician Pop şi Maria Cordea. Primul volum cuprinde o colecţie de aforisme personale, culese de-a lungul anilor, iar al doilea volum, o suită de povestiri.

Întâlnirea s-a desfăşurată într-o sală cu o expoziţie de fotografii din Africa, ale nepoatei sale, şi cu cele 14 volume ale autorului.

Cu acest prilej, Mihai Sas a avut parte de o audienţă numeroasă: George Vulturescu, Alexandru Zotta, Gheorghe Glodeanu, Felician Pop, Zamfir Danciu, Ioan Nistor, Gheorghe Cormoş, Robert Laszlo, Carol Koka, Viorica Cherecheş, Gheorghe Iancu, Viorel Câmpean, Marta Cordea, Cornelia Bălan Pop, Ioan Tipu Sălăjanu, Ioan Aniţaş, Vasile Nechita şi alţi iubitori de cultură.

Moderatoarea întâlnirii a fost scriitoarea Loredana Ştirbu, preşedinta Cenaclului Cronograf. Momentele muzicale, care au alternat cu luări de cuvânt, au fost întreţinute de cantautorul de muzică folk, Adrian Lupescu, de la Cenaclul Cronograf.

Despre lucrările autorului au vorbit: Marta Cordea, Viorel Câmpean, George Vulturescu, Felician Pop, Zamfir Danciu, Loredana Ştirbu, Ioan Aniţaş. Cu toţii au avut cuvinte de laudă la adresa lui Mihai Sas şi i-au remarcat performanţele sale ca scriitor nonagenar. Şi scriitorul Gheorghe Glodeanu l-a omagiat pe autor.

În final, autorul s-a confesat celor prezenţi, mărturisindu-şi crezul său şi comandamentele etice care l-au călăuzit în viaţă. Din cele rostite de el, am înţeles că nu şi-a propus să scrie pentru titluri, cartoane, faimă şi nici pentru grămezi de bani (idealul tinerilor de azi). Dintotdeauna a fost preocupat de desăvârşirea profesională, pentru care a muncit cu sârg şi pasiune, chiar dacă şi-a descoperit talentul de scriitor la o vârstă înaintată.

În cărţile sale a redat crâmpeie din veacul pe care îl poartă în spate, ca să-l prarafrazăm pe autor. A cuprins în paginile sale evenimentele istorice ale secolului al XX-lea: Al doilea război mondial, instaurarea şi destrămarea comunismului, dar şi amintirile inocente ale copilăriei.

Notă biografică. Pe 27 martie a anului 1932, în Hărniceşti, Maramureşul voievodal, s-a născut Mihai Sas. Încă din tinereţe a fost pasionat de gazetărie şi a valorificat timpuriu oportunitatea de a lucra ca jurnalist.

În afară de gazetărie, Mihai Sas a deţinut şi alte funcţii, s-a dedicat activităţii de coordonare a sportului cu motor, prin funcţia de director al ACR – Filiala Satu Mare.

După retragerea la pensie, el şi-a pus în valoare experinţa jurnalistică dobândită de-a lungul anilor şi s-a dedicat scrisului beletristic şi memorialistic. A editat nu mai puţin de 14 volume de proză, în care descrie, cu tehnici gazetăreşti, fapte, oameni, evenimente, aşa cum le-a văzut şi trăit.

Mihai Sas a publicat articole în diverse reviste, dar are şi volume de autor, majoritatea lor proză precum: Dangăt de clopot, De la Dumnezeu la Vivien, În vâltoarea vieţii, Înainte de 89, “Din banca amintirilor”, „Am trăit sub trei dictaturi…”, cu demnitate şi curaj – dialoguri cu Voicu D. Rusu, „Opinii, gânduri, amintiri”, „Cărbuniţa şi alte scrieri cu tâlc”, „În vâltoarea vieţii”, „Am trăit sub trei dictaturi… cu demnitate şi curaj” – dialoguri cu Voicu D. Rusu, „Secretul unei mame”.