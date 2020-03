Școlile din România se închid în perioada 11 – 22 martie

Toate școlile din România vor fi închise începând de miercuri, 11 martie, până în 22 martie, a anunțat premierul Ludovic Orban. Măsura ar putea fi prelungită, dacă situația o impune.

Măsura a fost luată de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă pentru a-i feri pe elevi de orice contaminare, a spus Orban.

Pe de altă parte, secretarul de stat Raed Arafat a propus luni oficial închiderea școlilor și grădinițelor începând de marți, 10.03.2020, și până la data de 21.04.2020, precum și declararea stării de alertă. Aproape în același timp, premierul Ludovic Orban a declarat că “nu este o măsură care poate fi luată uşor, pentru că o măsură de închidere a şcolilor perturbă procesul educaţional şi lipseşte copiii, elevii, de posibilitatea de a primi toate informaţiile, cunoştinţele necesare”.

Închiderea şcolilor începând din data de 10.03.2020 și până pe 21 aprilie a fost propusă de către Grupul de suport tehnico-științific condus de Raed Arafat, într-un document înaintat Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă. În aceeași hotărâre, Arafat propune următoarele: “1. Se propune, spre aprobarea CNSSU, închiderea unităților școlare publice din învățământul preșcolar (grădinițe), primar, gimnazial, liceal, post liceal și profesional, începând din data de 10.03.2020 până la data de 21.04.2020. Recomandarea fermă către copii și părinții acestora de a petrece cât mai mult timp la domiciliu, evitând spațiile publice aglomerate. 2. Se propune, spre aprobarea CNSSU, sistarea, până la 31.03.2020, a stagiilor în spitale pentru cursanții școlilor postliceale. 3. Se propune, spre aprobarea CNSSU, transmiterea recomandării, către unitățile superioare de învățământ publice și private, de a organiza cursurile la distanță, atunci când este posibil. 4. Se propune, spre aprobarea CNSSU, declararea stării de alertă, conform prevederilor art. 2 lit. f) coroborat 20 lit. c) din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare.”