Școlile din Livada au sărbătorit cu fast Marea Unire

În pragul sărbătoririi Zilei Naționale, orașul Livada a fost invadat de culorile steagului românesc purtate de elevi în marșul lor prin oraș.

La unison, elevii Școlii Gimnaziale „Petőfi Sándor” și ai Liceului Tehnologic „George Barițiu” au susținut un program tematic dedicat marii Uniri, intitulat „În drum spre Marea Unire”. Activitățile de miercuri au fost gândite ca parte a proiectului comun ”ROMÂNIA 100 – România zâmbitoare” ce se va finaliza anul viitor, odată cu sărbătorirea Centenarului Unirii.

În consonanță, Consiliul Local al orașului Livada susține demersurile întreprinse de profesorii și elevii școlilor din localitate de evidențiere a beneficiilor obținute de comunitatea locală în drumul lung parcurs împreună de la Marea Unire. Activitățile puse în scenă miercuri au fost pregătite pe parcursul lunii, s-au desfășurat pe etape, ultima reprezentație fiind dată pe 29 noiembrie, în aer liber, pentru ca întreaga comunitate să se bucure.

Rememorarea evenimentului și program cultural

În deschiderea programului, profesorul dr. Oproiu Bogdan a vorbit despre însemnătatea zilei de 1 Decembrie. Prezentatorii programului, elevi ai Liceului George Barițiu, elevii Nemeș Maria și Torz Mihai au făcut introducerea celor cinci momente dedicate acestei zile (dans popular, montaj, muzică instrumentală) susținute de elevii claselor a II-a B, a IV-a A și clasele V-VIII, elevi îndrumați de învățătoarele Bărbuș Viorica, Dindelegan Simona și profesorii Lazar Iudith, Ionuț Carmen, Gozar Anamaria și Opriș Claudia.

Momentul final al programului zilei a fost susținut de elevii Liceului Tehnologic George Barițiu, îndrumați de profesoarele Cămăraș Daniela și Surd Ioana. În programul lor s-a regăsit un colaj de poezii și cântece populare dedicate Unirii, precum și o piesă de teatru numită sugestiv „În drum spre Marea Unire”, realizată în colaborare cu elevii clasei a II-a (învățătoare Vântu Ioana). Pe parcursul săptămânii s-a desfășurat un concurs tematic (”Uniți în cuget și-n simțiri”) realizat pe secțiuni: învățământ primar, gimnazial și liceal. Premiile (diplome și dulciuri) au fost oferite de profesorul doccumentarist Szalay Miklos Attila.

Documentar și expoziție

CDI de la Liceului Tehnologic George Barițiu a prezentat munca de documentare realizată de grupul ”micii istorici” (elevi ai clasei a XI-a A), materializată în documentarul despre Marea Unire și prezentarea unei scenete cu același nume pentru elevii clasei a VI-a B. În CDI-urile ambelor școli s-au făcut: o expoziție de carte, panou tematic și distribuire de pliante dedicate zilei de 1 Decembrie 1918. Activitățile au fost îndrumate de profesorii documentariști Bogdan Oproiu, Szalay Miklos, bibliotecara Kovacs Csilla și profesorul Bonto Ștefan. La CDI, elevii claselor a III-a A și B, a V-a B, a VI-a C și a VII-a B au confecționat stegulețe tricolore, au urmărit filme documentare, au realizat o cercetare documentară și au dansat hora unirii.

Profesori coordonatori

Activitățile au fost coordonate de Kato Nicoleta, Sasca Elena, Bonto Ștefan, Csaki Francisc, Seer Anna și profesorul documentarist. Prezenți la acest eveniment au fost : reprezentanții autorităților locale: primarul Piricsi Arthur, viceprimarul Szabo Ignacz, Seer Iuliu din partea Consiliul Judeţean Satu Mare, directoarea Popescu Monica, directoarea adjunctă Pribilean Mariana, de la Liceul Tehnologic George Barițiu”, precum și directorul Maskulik Levente, directoarea adjunctă Dudaș Emilia, de la Școala Gimnazială „Petőfi Sándor”, cadre didactice și părinți.