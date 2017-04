Şcolile din Livada au marcat Ziua Internaţională a Cărţii

La Şcoala Gimnazială „Petőfi Sándor” Livada şi Liceul Tehnologic „George Bariţiu” Livada au fost marcate Ziua Internaţională a Cărţii şi a Drepturilor de autor, precum şi Ziua Bibliotecarului.

Evenimentele sunt sărbătorite în fiecare an pe 23 aprilie (UNESCO) printr-o serie de activităţi comune care au avut drept scop promovarea lecturii (publicării şi drepturilor de autor) şi a artei prin stimularea fanteziei şi a creativităţii elevilor. Tot în această zi se marchează trecerea în nefiinţă a doi titani ai literaturii universale: William Shakespeare şi Miguel de Cervantes, precum şi alţi scriitori.

Manifestări ale claselor de gimnaziu

În acest context, pe 7 aprilie 2017, elevii claselor pregătitoare B, a I-a B, a V-a B, C şi D, a VI-a A şi C şi D, a VII-a B şi C, a VIII-a B, C şi D au realizat cărţi, au citit poveşti şi s-au documentat despre marile biblioteci ale lumii. Pe 11 aprilie 2017, elevii clasei a VII-a B şi a VIII-a B i-au primit pe elevii clasei a IX-a B şi le-au prezentat un power point cu tema „Tipurile de documente ale CDI-ului”. Totodată, trupa de teatru „Cezara” a prezentat citate despre CARTE, după care s-au recitat poezii şi s-au lecturat poveşti. La plecare, fiecare elev a primit o broşură intitulată Biblioteca şi Drepturile de Autor şi un semn de carte. Pe 12 aprilie 2017, elevii clasei a VI-a C au realizat desene după ce în prealabil au citit un fragment dintr-o poveste.

În continuare au cercetat modul de aranjare a documentelor într-un CDI (liceu). În această perioadă, elevii claselor primare şi gimnaziale au realizat cărţi cu poveşti şi poezii, pe care le-au expus în CDI. La final toţi elevii au fost premiaţi cu medalii, diplome şi dulciuri. Partenerul manifestărilor a fost CREDDIS Satu Mare.

Activităţile au fost coordonate de profesorii documentarişti: Oproiu Bogdan şi Szalay Miklos, şi de profesorii Ionuţ Carmen, Gozar Anamaria, Opriş Claudia, Kasa Eniko, Balogh Kinga, învăţătoarele Bărbuş Viorica şi Vântu Ioana. La aceste activităţi au participat directorii celor două instituţii Maskulik Levente, Popescu Monica şi directoarea adjunctă Dudaş Emilia.

Manifestări la nivel de liceu

Cu ocazia “Zilei Internaţionale a Cărţii şi Dreptului de Autor şi de Ziua Bibliotecarului”, elevii Liceului Tehnologic „George Bariţiu” Livada au ieşit în oraş îndemnând tinerii să vină în Centrul de Documentare şi Informare al liceului să citească, să se bucure de creaţiile adresate lor. De asemenea, ei au oferit semne de carte, trecătorilor. Au fost premiaţi pentru implicare elevii: Mák Felix, premiul I, Pál Antonia, premiul II, clasa a XI-a A, Krupa Alexander, premiul III, clasa a IX-a B. Cetăţenii oraşului au apreciat acţiunea de promovare a cărţii şi ineditul semnelor de carte oferite.

La această activitate au participat coordonatorii de proiect de la Liceul Tehnologic „George Bariţiu” Livada: directoarea Popescu Monica, profesorul documentarist dr. Oproiu Bogdan, bibliotecara Kovacs Csilla şi profesorii Măgureanu Catalina şi Keszegpal Catalina.