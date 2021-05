Şcolile decid dacă pot organiza excursii şi tabere în vacanţă

Organizarea taberelor şcolare şi a excursiilor „trebuie să fie decizia fiecărei şcoli, să vadă dacă acolo unde merge se pot îndeplini condiţiile de distanţare”, a declarat pentru Edupedu.ro secretarul de stat din Educaţie Sorin Ion.

Acesta a precizat că „încă avem regulile specifice stării de alertă, cu număr maxim de persoane care pot participa la o întrunire în spaţiu închis, or cum verificăm noi dacă se respectă asta la tabăra de la Costineşti?”

„Recomandarea este ca, în cazul în care s-a întâmplat aşa ceva şcolile ar organiza excursii şi tabere şcolare – N. Red., să se ţină în primul rând cont de regulile în vigoare specifice stării de alertă”, a precizat secretarul de stat responsabil cu învăţământul preuniversitar.

„Cred că vor fi foarte puţine şcoli care vor risca să organizeze tabere şcolare. Nu am primit semnale pe tema taberelor şi excursiilor. Cred că am primit o întrebare despre banchet, ori atâta vreme cât este limitată prezenţa persoanelor pentru interior, cum să dăm binecuvântare pentru banchetul de sfârşit de an, el fiind o cutumă, nu impus prin vreun regulament?”, a continuat Sorin Ion.