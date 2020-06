Şcoala Mircea Eliade şi Liceul Tehnologic Anghel Saligny, şcoli pilot într-un proiect european

Joi, 4 iunie 2020, în sala multimedia a Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare a avut loc conferinţa de presă menită să marcheze deschiderea oficială a Proiectului “Realitatea virtuală uneşte Carpaţii: Laboratoarele şcolare interactive”. Proiectul face parte din Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020, program finanţat de Uniunea Europeana.

Proiectul este implementat în comun cu doi parteneri din Ucraina, lider de proiect fiind Communal Enterprise „Agency of Regional Development and Cross-Border Cooperation „Transcarpathia” of Zakarpattya Oblast Council”- Ucraina, iar partener Department of Education of Tyachivskyi District State Administration, tot din Ucraina. România este reprezentată de două şcoli pilot în acest proiect, şi anume Şcoala Gimnazială Mircea Eliade din Satu Mare şi Liceul Tehnologic Anghel Saligny din Turţ.

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta capacităţile şcolilor secundare pentru creşterea motivaţiei şi a performanţei elevilor cu vârsta între 7 şi 17 ani, îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin parteneriat, inovaţii şi tehnologii educaţionale interactive în comunităţile de frontieră din judeţul nostru şi Regiunea Transcarpatia. Practic, specific, prin implementarea acestui proiect se vor integra inovaţiile şi tehnologiile didactice bazate pe tehnologia informaţiei şi a comunicării în programele celor patru şcoli implicare în proiect. Este vorba de laboratorul virtual bazat pe realităţi virtuale şi augmentate şi limbajul de programare Scratch. Beneficiari direcţi sunt elevii şi cadrele didactice din şcolile pilot, 50 de profesori de la Şcoala Mircea Eliade, 25 de profesori de la liceul din Turţ, 34 de profesori de la Şcoala Gimnazială din satul Nyzhnya Apsha, 50 de profesori din districtul Tyachivskyi şi şapte profesori din alte şcoli din judeţul nostru. Mai exact, în laboratorul virtual elevii vor putea studia chimie, fizică, matematică, limba română, limbi străine, istorie, geografie şi informatică în concordanţă cu Planul – cadru de învăţământ şi Programa şcolară.

În laboratorul virtual, elevii vor putea explora interiorul unui vas de sânge, structura unui atom, suprafaţa Lunii sau adâncimile oceanului

Proiectul îşi propune să îi facă pe elevi să înveţe cu mai mult drag. Specialiştii au identificat că elevii au o motivaţie de studiu scăzută şi au nevoie ca studiul să fie un proces interesant. În cele două şcoli pilot, prin acest proiect, noile metode inovatoare în care va fi folosită tehnologia pentru studiu vor schimba totul în materie de motivaţie, în sensul bun. Şi profesorii vor fi pregătiţi prin acest proiect să îşi îmbunătăţească abilităţile în aplicarea metodelor didactice inovatoare şi interactive.

Ca să înţelegem mai bine ce este Laboratorul virtual, ce este programul Scratch, directoarea Şcolii Mircea Eliade ne-a prezentat în conferinţa de presă de joi câteva detalii. Aşadar, laboratorul virtual e un sistem de realitate virtuală completă şi augmentată pentru clasă, învăţarea fiind condusă de un profesor în cadrul lui care e sprijinit de tehnologie. În acest laborator virtual, elevii vor putea vizita locuri ce nu sunt accesibile sau posibile în viaţa reală, toate în siguranţa clasei, ca de exemplu vor putea explora interiorul unui vas de sânge, structura unui atom, suprafaţa Lunii sau adâncimile oceanului. Scratch este un limbaj de programare vizuală şi o comunitate online adresată copiilor de la 8 la 16 ani.

În curând, în şcolile pilot sosesc echipamente TIC moderne necesare pentru asigurarea procesului de educaţie de calitate

Şcolile pilot vor primi prin proiect echipamente TIC moderne necesare pentru asigurarea procesului de educaţie de calitate. Practic, cele mai avansate tehnologii pătrund prin acest proiect în sistemele de învăţământ din România şi Ucraina.

Cu prilejul lansării proiectului, au vorbit despre importanţa pe care o are investiţia în sistemul educaţional atât reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ ce se vor bucura de numeroase beneficii prin implementarea proiectului, cât şi ai autorităţilor publice locale, primarul municipiului Satu Mare, Gabor Kereskenyi, şi primarul comunei Turţ, Ioan Irime. La eveniment a luat parte şi inspectorul şcolar general, profesoara Anişoara Boitor, care a mulţumit conducerii celor două şcoli pentru că a avut oportunitatea de a participa pentru prima dată la o conferinţă de presă în calitate de inspector şcolar general: “Profit de ocazie şi voi contura şi o scurtă prezentare a activităţii mele profesionale. Am să vă rog să îmi înţelegeţi emoţiile, care sunt de multe ori inerente, şi să fiţi îngăduitori cu prima mea apariţie. Mă numesc Anişoara Boitor, sunt profesor titular pe catedra de limba şi literatura română la Liceul Tehnologic Petru Cupcea din Supuru de Jos din anul 2012, fost inspector şcolar general adjunct în perioada noiembrie 2016 – februarie 2017. În aceste zile, lumea şcolii se află în faţa unor scenarii greu de imaginat cu câteva luni în urmă, iar preocuparea mea primordială o reprezintă fără doar şi poate sistemul educaţional din Satu Mare. Mi-am propus să colaborez eficient cu toţi directorii de şcoli din judeţ şi implicit cu primăriile, contribuind la eficientizarea sistemului de învăţământ”, a declarat în deschiderea conferinţei noul inspector şcolar general.

Primarul municipiului Satu Mare, Gabor Kereskenyi, precum şi primarul comunei Turţ, au precizat că încă din prima clipă în care directorii şcolilor le-au prezentat proiectul şi-au dat seama că este unul important pentru că reprezintă o investiţie în viitorul comunităţii.

Bugetul total al proiectului, aşa cum spunea directoarea Şcolii Gimnaziale Mircea Eliade, Mariana Sălăgean, este unul grandios, de 332.580,5 euro (peste 1,5 milioane lei), din care contribuţia UE este de 299.286,85 euro şi bugetul pentru şcolile din România este de 165.644 euro. Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni. Atât Şcoala Mircea Eliade din Satu Mare, cât şi Liceul Tehnologic Anghel Saligny din Turţ, au experienţă în implementarea acestor genuri de proiecte. Directorul liceului din Turţ, Gherman Dănuţ Gheorghe Chirilă, a mai spus că a derulat până acum trei proiecte cu finanţare europeană, în valoare de peste 200.000 de euro, fiind preocupaţi să investească în educaţia tinerilor din comună.