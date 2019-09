Școala gratuită îi costă destul de mult pe părinții elevilor

Până în clasa a X-a, învăţământul este obligatoriu şi gratuit. Cel puţin aşa e teoria. În realitate, însă, părinţii scot sume considerabile din buzunar pentru cheltuieli pe care altfel nu le-ar suporta nimeni.

Este vorba de bani pentru auxiliare (caiete de lucru, atlase, culegeri de exerciţii), materiale didactice, fondul clasei, fondul şcolii şi, uneori, chiar manuale. În primele săptămâni de şcoală, educatoarele, învăţătoarele şi diriginţii din întregul sistem de învăţământ românesc au ţinut tradiţionalele şedinţe cu părinţii de la început de an.În cadrul acestora, părinţii au aflat cerinţele cadrelor didactice pentru noul an şi ce sume trebuie să aloce pentru a achiziţiona toate cele necesare. Acestlucru se întâmplă an de an, aşa că părinţii nu sunt miraţi că li se solicită bani.

Sumele diferă în funcţie de unitatea de învăţământ şi de cadrele didactice, iar judeţul Satu Mare nu face excepţie de la regulă.

Cel puțin 30 de lei pentru materiale didactice

Educatoare din judeţul Satu Mare:

„Am strâns câte 30 lei pentru rechizite. Eu le cumpăr copiilor materiale din banii respectiv. Este vorba de acuarele, creioane, hârtii colorate, rechizite. Anul trecut şcolar am strâns câte 50 de lei de la părinţi, dar mi-au mai rămas câteva materiale şi pentru anul acesta. Am comandat şi caiete speciale cu 26 de lei.” Sunt şi educatoare care nu le cer bani părinţilor, ci le fac o listă necesarul de rechizite, urmând ca părinţii să cumpere ceea ce copilul are nevoie. În unele grădiniţe cu program prelungit din judeţ, părinţilor li se solicită să achiziţioneze inclusiv detergent pentru maşina de spălat, necesar pentru curăţarea cearşafurilor.

Bani pentru consumabile la imprimantă

Părinte: „Băiatul e elev în clasa I şi la început de an am cheltuit cam 200 de lei pentru rechizitele cerute. Nu există fondul clasei. Achităm când se cumpără ceva. Până acum am dat bani doar pentru consumabile. Cheltuielile sunt mai mari când începe şcoala, iar pe parcurs ni se cer bani pentru foi sau pentru achiziţionarea unui nou toner în imprimantă. Fetiţa e la grădiniţă în grupa mică, iar aici trebuie să cumpărăm de la rechizite până la detergent, hârtie, şervetele pentru nas şi apă plată.”

La fel este şi situaţia unui părinte care are doi copii în învăţământul gimnazial. Părinte: „La şedinţa cu părinţii ni s-a spus că trebuie să plătim 30 de lei de familie pentru Asociaţia părinţilor. Motivul invocat de cadrele didactice este că, deşi şcoala primeşte bani de la primărie, suma respectivă nu acoperă toate necesităţile. Fondul clasei este de 50 de lei pe care nu îi dăm lunar, ci vor fi folosiţi până se termină după care se vor strânge din nou. Din fondul claseise plăteşte hârtia şi tonerul din imprimantă. Aproape fiecare profesor cere auxiliare, iar preţurile variază între 25 şi 30 de lei. Pe lângă asta, chiar la începutul anuluişcolar am dat aproximativ 300 de lei pentru rechizite. Am luat atunci doarstrictul necesar, adică caiete şi pixuri.” Cereri justificate Totuşi, în majoritatea cazurilor, cererile dascălilorsunt justificate.Altfel, aceştia artrebui să acoperere din banii proprii nevoile clasei, deoarece statul nu se îngrijeşte de cele necesare.

Site-ul de ştiri PRO.TV a făcut publică informaţia conform căreia din fiecare 100 de lei dați de statulromân pentru educație, 95 de lei acoperă salariile profesorilor și doar 5 lei mobilierul, aparatura și necesarul didactic din grădinițe și școli. Nici cadrele didactice nu suntscutite de plată, lucru foarte vizibil la educatoare şi învăţătoare care au nevoie de materiale didactice pentru decorarea claselor. Educatoare: „Când am venit la grădiniţă nu am avut nimic în sală, am luat totul de la zero, am cheltuit mult pentru că am vrut să fie totul bine, atât pentru copii, cât şi pentru inspecții. Am avut noroc că am primit câteva cărţi şi jucării de la prietene. Pentru decor, pentru imaginile pe care le-am imprimat şi laminat, dar şi pentru alte lucruri necesare pe care le-am cumpărat am cheltuit cam 200 lei. Tot eu am luat covorul din sala de grupă, cu 200 lei.