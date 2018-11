Şcoala Gimnazială Santău, parteneră într-un proiect Erasmus+

Începând cu 1 septembrie 2018, Şcoala Gimnazială Santău este parteneră într-un proiect Erasmus+, proiect de parteneriat strategic în domeniul educaţie şcolară – proiect de schimb interşcolar.

Proiectul este intitulat ”Disabled pupils included – cultured – Inclusion of the disabled pupils into the society in terms of active participation in the cultural and social life”, finanţat de Uniunea Europeană.

Se preconizează reducerea abandonului şcolar

Şcoala Gimnazială Santău are un grup ţintă format din 60 de elevi şi 10 cadre didactice, coordonarea activităţilor la nivel local şi la nivel de proiect fiind realizată de învăţătoarea Balog Beatrice.

Obţinerea acestui grant vine ca un real ajutor pentru şcoală şi pentru comunitatea locală, având în vedere că obiectivele proiectului vizează integrarea activă a elevilor cu dizabilităţi sau provenind din medii sociale dezavantajate în viaţa culturală şi socială. De câţiva ani, conducerea şcolii are ca obiectiv principal reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar în rândul elevilor de etnie rromă iar implementarea acestui proiect va produce, în opinia directorului Balog Ciprian, o ameliorare a acestei probleme tot mai des întâlnită în mediul şcolar.

Desfăşurarea activităţilor

Acest proiect presupune colaborarea a şase ţări, bazându-se pe o serie de activităţi extracurriculare de informare, aplicare a cunoştinţelor dobândite, comunicarea dintre partenerii implicaţi, vizite de studiu în toate ţările partenere.

Prima reuniune transnaţională a avut loc în Polonia, ţara coordonatoare a proiectului, unde Şcoala Gimnazială Santău a fost reprezentată de patru profesori şi şase elevi. În cadrul întâlnirii, au fost organizate o serie de activităţi menite să implementeze obiectivele proiectului: workshop-uri pentru elevi şi profesori, asistenţe la activităţi desfăşurate cu elevi cu dizabilităţi, jocuri sportive, vizitarea oraşului Lublin, a oraşului Kazimierz Dolny şi a lagărului de concentrare nazist Majdanek.